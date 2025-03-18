Грудное вскармливание на людях: кто придумал, что это неприлично, и почему пора это изменить

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кормление грудью в общественных местах давно стало спорной темой. Одни считают это абсолютно нормальным, другие осуждают, называя неуместным. Однако психолог Александра Метальникова уверена: табу на грудное вскармливание в людных местах вредит не только матерям, но и всей нации в целом, сообщает интернет издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

Общественное порицание и искусственные стандарты

По словам специалиста, сейчас женщины стали реже кормить детей грудью на публике, и причина кроется не в их стеснительности, а в негативном общественном мнении.

"Раньше мужчины спокойно могли справлять нужду в общественных местах, и это вызывало меньше осуждения, чем кормление грудью", — отмечает Метальникова.

Она подчеркивает, что общество считает нормальным насилие в медиа, но естественный процесс кормления младенца вызывает негодование.

Еще одна проблема — объектное отношение к женщине и индустрия красоты.

"Рекламные кампании продвигают идеальный образ женского тела, заставляя женщин вкладывать миллионы в косметические процедуры, операции и импланты, вредные для здоровья", — поясняет эксперт.

Как искусственные роды и медицина влияют на материнство

Психолог также обращает внимание на воздействие медицины и фарминдустрии на процесс родительства.

"Роды стали слишком медицинскими, с постоянным применением искусственного окситоцина, который влияет на взаимоотношения матери и ребенка", — утверждает Метальникова.

Это нарушает биохимические процессы в организме, ухудшает связь между мамой и младенцем и делает материнство искаженным опытом.

Почему грудное вскармливание в общественных местах — это нормально

Кормление грудью — важная часть отношений матери и ребенка, и если общество стремится быть здоровым, оно должно поддерживать естественное родительство, а не стыдить женщин.

"Некоторым людям грудное вскармливание неприятно из-за их личного опыта с родителями в детстве. Но это не повод осуждать матерей", — говорит специалист.

Она также напоминает, что на многих иконах изображена Дева Мария, кормящая младенца Иисуса, а значит, этот процесс всегда считался естественным.

Как поддержать кормящих матерей

"Если увидите женщину, кормящую ребенка, подойдите и скажите ей: "Какая вы молодец, я вами восхищаюсь". Поверьте, молодой маме такие слова нужны, как воздух", — советует психолог.

Поддержка матерей, а не осуждение, принесет обществу гораздо больше пользы, чем искусственные запреты.

Уточнения

Грудно́е или есте́ственное вска́рмливание - эволюционно сформировавшаяся естественная форма питания человека от периода новорождённости до окончания грудного возраста, когда ребёнок начинает питаться сторонней пищей.

