Грудное вскармливание на людях: кто придумал, что это неприлично, и почему пора это изменить

Кормление грудью в общественных местах давно стало спорной темой. Одни считают это абсолютно нормальным, другие осуждают, называя неуместным. Однако психолог Александра Метальникова уверена: табу на грудное вскармливание в людных местах вредит не только матерям, но и всей нации в целом, сообщает интернет издание "Подмосковье Сегодня".
По словам специалиста, сейчас женщины стали реже кормить детей грудью на публике, и причина кроется не в их стеснительности, а в негативном общественном мнении.
"Раньше мужчины спокойно могли справлять нужду в общественных местах, и это вызывало меньше осуждения, чем кормление грудью", — отмечает Метальникова.
Она подчеркивает, что общество считает нормальным насилие в медиа, но естественный процесс кормления младенца вызывает негодование.
Еще одна проблема — объектное отношение к женщине и индустрия красоты.
"Рекламные кампании продвигают идеальный образ женского тела, заставляя женщин вкладывать миллионы в косметические процедуры, операции и импланты, вредные для здоровья", — поясняет эксперт.
Психолог также обращает внимание на воздействие медицины и фарминдустрии на процесс родительства.
"Роды стали слишком медицинскими, с постоянным применением искусственного окситоцина, который влияет на взаимоотношения матери и ребенка", — утверждает Метальникова.
Это нарушает биохимические процессы в организме, ухудшает связь между мамой и младенцем и делает материнство искаженным опытом.
Кормление грудью — важная часть отношений матери и ребенка, и если общество стремится быть здоровым, оно должно поддерживать естественное родительство, а не стыдить женщин.
"Некоторым людям грудное вскармливание неприятно из-за их личного опыта с родителями в детстве. Но это не повод осуждать матерей", — говорит специалист.
Она также напоминает, что на многих иконах изображена Дева Мария, кормящая младенца Иисуса, а значит, этот процесс всегда считался естественным.
"Если увидите женщину, кормящую ребенка, подойдите и скажите ей: "Какая вы молодец, я вами восхищаюсь". Поверьте, молодой маме такие слова нужны, как воздух", — советует психолог.
Поддержка матерей, а не осуждение, принесет обществу гораздо больше пользы, чем искусственные запреты.
Грудно́е или есте́ственное вска́рмливание - эволюционно сформировавшаяся естественная форма питания человека от периода новорождённости до окончания грудного возраста, когда ребёнок начинает питаться сторонней пищей.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.