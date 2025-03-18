Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень холестерина называют "молчаливым врагом", ведь он долгое время не проявляется симптомами. Однако один едва заметный признак может выдать проблему — достаточно лишь взглянуть в зеркало.

Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Что такое ксантелазма

Желтые пятна или наросты вокруг глаз — это ксантелазмы, отложения холестерина, которые появляются на веках или костных выступах лица. Дерматолог Скотт Уолтер предупреждает, что этот симптом может сигнализировать о гиперхолестеринемии — повышенном уровне "плохого" ЛПНП-холестерина.

"Кожа может рассказать о состоянии вашего организма", — отмечает доктор Уолтер.

Хотя не у всех людей с ксантелазмами наблюдается высокий холестерин, этот признак встречается чаще у людей с нарушением липидного обмена, высоким давлением, диабетом, ожирением или генетической предрасположенностью.

Кто в группе риска

Люди с семейной гиперхолестеринемией.

Женщины от 30 до 40 лет: ксантелазмы встречаются у них в три раза чаще, чем у мужчин.

ксантелазмы встречаются у них в три раза чаще, чем у мужчин. Курильщики, диабетики, люди с избыточным весом.

Почему важно не игнорировать этот симптом

Ксантелазмы — не просто косметический дефект. Их появление может быть сигналом о развитии атеросклероза - заболевания, при котором холестерин откладывается в сосудах, повышая риск инфаркта и инсульта.

Врачи советуют при обнаружении желтоватых пятен на веках срочно проверить уровень холестерина и скорректировать образ жизни:

Уменьшить потребление насыщенных жиров и трансжиров.

Добавить больше овощей, фруктов и клетчатки в рацион.

Регулярно заниматься физической активностью.

Отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.

Следить за уровнем сахара в крови.

Желтые пятна вокруг глаз — это не просто эстетическая проблема, а возможный сигнал организма о серьезных неполадках. Если вы заметили у себя или близких такой признак, не откладывайте визит к врачу и проверьте уровень холестерина.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

