Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать

Высокий уровень холестерина называют "молчаливым врагом", ведь он долгое время не проявляется симптомами. Однако один едва заметный признак может выдать проблему — достаточно лишь взглянуть в зеркало.
Желтые пятна или наросты вокруг глаз — это ксантелазмы, отложения холестерина, которые появляются на веках или костных выступах лица. Дерматолог Скотт Уолтер предупреждает, что этот симптом может сигнализировать о гиперхолестеринемии — повышенном уровне "плохого" ЛПНП-холестерина.
"Кожа может рассказать о состоянии вашего организма", — отмечает доктор Уолтер.
Хотя не у всех людей с ксантелазмами наблюдается высокий холестерин, этот признак встречается чаще у людей с нарушением липидного обмена, высоким давлением, диабетом, ожирением или генетической предрасположенностью.
Ксантелазмы — не просто косметический дефект. Их появление может быть сигналом о развитии атеросклероза - заболевания, при котором холестерин откладывается в сосудах, повышая риск инфаркта и инсульта.
Врачи советуют при обнаружении желтоватых пятен на веках срочно проверить уровень холестерина и скорректировать образ жизни:
Желтые пятна вокруг глаз — это не просто эстетическая проблема, а возможный сигнал организма о серьезных неполадках. Если вы заметили у себя или близких такой признак, не откладывайте визит к врачу и проверьте уровень холестерина.
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Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.