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Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех

2:52
Здоровье

Психопат — это не обязательно человек с безумным взглядом и ножом в руке. Такие люди могут казаться обаятельными, заботливыми и даже харизматичными. Однако за внешней привлекательностью скрывается отсутствие эмоций, эмпатии и моральных запретов.

Мужчина улыбается
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина улыбается

Что такое психопатия

Психопатия — это расстройство личности, характеризующееся:

  • Полным отсутствием эмоций (любви, сострадания, страха).
  • Способностью манипулировать людьми ради собственной выгоды.
  • Высоким интеллектом и хладнокровием.
  • Отсутствием чувства вины или ответственности за свои поступки.

Психопаты искусно скрывают свою сущность, умело манипулируя окружающими. Некоторое время они могут казаться заботливыми и преданными, но со временем их истинная натура неизбежно проявляется.

Как распознать психопата

Определить психопата можно по следующим признакам:

  • Манипуляции и ложь: они обворожительны, но используют людей, не испытывая при этом угрызений совести.
  • Харизма и отсутствие страха: психопаты обладают завораживающей харизмой, а риск и опасность их не пугают.
  • Чрезмерный контроль над собой: их действия тщательно продуманы, эмоции наигранны.
  • Отсутствие долгосрочных целей: они стремятся к власти и доминированию, но без четкого плана.
  • Полное отсутствие эмпатии: они не способны к искреннему сочувствию и привязанности.
  • Любовь к власти: они жаждут контроля и подчинения, не стесняясь идти по головам.

"Настоящий психопат никогда не испытывает вины, но он способен мастерски ее имитировать", — отмечают специалисты.

Можно ли вычислить психопата с помощью теста

Существует тест Харе, состоящий из 20 вопросов, который используют психиатры и службы безопасности для выявления психопатических личностей. Однако распознать их может только опытный специалист.

Современные исследования показывают, что даже искусственный интеллект способен определять психопатические черты по мимике и движениям головы. Это объясняется тем, что психопаты контролируют эмоции настолько тщательно, что их проявления становятся неестественными.

Как защититься от психопата

Если кто-то в вашем окружении демонстрирует указанные черты, лучший совет — держаться от него подальше. Психопат никогда не изменится и не почувствует раскаяния. Если избежать общения невозможно (например, если это начальник или коллега), постарайтесь минимизировать взаимодействие и не подпадать под его влияние.

Вывод: психопаты могут быть среди нас, но знание их особенностей поможет вам не стать жертвой манипуляций и разрушительных отношений.

Уточнения

Диссоциа́льное (антисоциа́льное) расстро́йство ли́чности - расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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