Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех

Психопат — это не обязательно человек с безумным взглядом и ножом в руке. Такие люди могут казаться обаятельными, заботливыми и даже харизматичными. Однако за внешней привлекательностью скрывается отсутствие эмоций, эмпатии и моральных запретов.
Психопатия — это расстройство личности, характеризующееся:
Психопаты искусно скрывают свою сущность, умело манипулируя окружающими. Некоторое время они могут казаться заботливыми и преданными, но со временем их истинная натура неизбежно проявляется.
Определить психопата можно по следующим признакам:
"Настоящий психопат никогда не испытывает вины, но он способен мастерски ее имитировать", — отмечают специалисты.
Существует тест Харе, состоящий из 20 вопросов, который используют психиатры и службы безопасности для выявления психопатических личностей. Однако распознать их может только опытный специалист.
Современные исследования показывают, что даже искусственный интеллект способен определять психопатические черты по мимике и движениям головы. Это объясняется тем, что психопаты контролируют эмоции настолько тщательно, что их проявления становятся неестественными.
Если кто-то в вашем окружении демонстрирует указанные черты, лучший совет — держаться от него подальше. Психопат никогда не изменится и не почувствует раскаяния. Если избежать общения невозможно (например, если это начальник или коллега), постарайтесь минимизировать взаимодействие и не подпадать под его влияние.
Вывод: психопаты могут быть среди нас, но знание их особенностей поможет вам не стать жертвой манипуляций и разрушительных отношений.
Диссоциа́льное (антисоциа́льное) расстро́йство ли́чности - расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.
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