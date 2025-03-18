Паранойя по поводу еды: как не испортить здоровье в погоне за ЗОЖ

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стремление к здоровому питанию в современном мире стало настолько популярным, что для некоторых людей оно превращается в настоящую навязчивую идею. Орторексия — так называется это расстройство, когда забота о качестве еды становится важнее самого здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Профессор Дарина Найденова, специалист по диетологии, объясняет, почему мания по "чистой" пище может привести к серьезным проблемам: от дефицита витаминов до остеопороза и гормональных нарушений.

Что такое орторексия и чем она опасна

В отличие от анорексии, где люди зациклены на количестве съеденной пищи и калориях, при орторексии внимание сосредоточено исключительно на качестве продуктов.

"Орторексику важно, чтобы еда была максимально полезной, не содержала вредных добавок, не подвергалась термической обработке. Они могут полностью исключить молочные продукты, глютен, бобовые, овощи вне сезона, потому что боятся пестицидов и нитратов. В результате их рацион становится крайне ограниченным, а это приводит к нехватке жизненно важных веществ", — поясняет профессор Найденова.

Такие люди тратят огромное количество времени на изучение состава продуктов, проверку производителей и технологий производства. Они могут испытывать чувство вины, если съели что-то "неидеальное", избегать ресторанов, семейных праздников и социальных мероприятий, боясь, что там не будет подходящей еды.

Какие последствия может вызвать орторексия

Если вовремя не остановиться, чрезмерная забота о полезности еды способна привести к тяжелым осложнениям:

Дефицит витаминов и минералов. Недостаток кальция, магния, витамина D и других веществ может спровоцировать остеопороз и другие заболевания.

Гормональные сбои. Отказ от жиров и белков приводит к дисбалансу гормонов, что сказывается на общем состоянии организма.

Психологические проблемы. Ограничения в питании вызывают тревожность, стресс, социальную изоляцию и даже депрессию.

"Орторексия — это относительно новое явление, но оно стремительно распространяется. Общество все больше увлекается трендом здорового питания, а вместе с этим растет число людей, которые переходят границы разумного", — добавляет профессор.

Как избежать крайностей в питании

Чтобы питаться осознанно и не доводить до мании, эксперты советуют:

Не исключать целые группы продуктов без медицинских показаний.

Доверять проверенным источникам информации, а не сомнительным блогерам.

Позволять себе небольшие "отступления" от правил, чтобы питание оставалось комфортным.

Разнообразить рацион, употребляя как свежие, так и приготовленные продукты.

Когда забота о здоровье перестает быть полезной

Здоровое питание должно приносить пользу, а не становиться источником тревожности. Важно помнить, что жесткие ограничения могут привести к тем же проблемам, что и нездоровая еда. Осознанность — вот ключ к сбалансированному питанию и долгой, активной жизни.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

