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Этот фрукт спасет от множества болезней: ешьте его каждый день и заметите эффект

2:16
Здоровье

Яблоки — популярный фрукт, который часто рекомендуют включать в ежедневный рацион. Существует мнение, что достаточно съедать одно яблоко в день для поддержания здоровья. Однако важно понимать, какую пользу приносят эти фрукты и как правильно их употреблять.

Фрукты на тарелке
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты на тарелке

Яблоки — одни из самых культивируемых фруктов в мире. Их можно использовать в различных блюдах: от джемов и сушёных доков до салатов, смузи и выпечки. Также яблоки можно есть в свежем виде.

Согласно исследованиям, на которые ссылается Elfinanciero.com, яблоки обладают рядом полезных свойств. Они богаты витаминами и минералами, содержат клетчатку и антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и снижают риск хронических заболеваний. Кроме того, яблоки способствуют контролю веса, улучшают пищеварение и поддерживают здоровье сердца.

Клетчатка, содержащаяся в яблоках, особенно полезна для организма. Она помогает снизить уровень холестерина, контролировать уровень глюкозы в крови, улучшает пищеварение и снижает риск рака толстой кишки. Антиоксиданты, такие как полифенолы, также полезны для кожи и общего здоровья.

Хотя яблоки сами по себе не являются чудодейственным средством для похудения, они могут быть включены в рацион как замена более калорийным продуктам. Кроме того, яблоки могут помочь контролировать артериальное давление благодаря калию, который также полезен для работы сердца и борьбы с анемией.

Для получения максимальной пользы от яблок рекомендуется употреблять их вместе с кожурой, так как в ней содержится больше клетчатки и антиоксидантов. Однако стоит помнить, что если вы не привыкли к большому количеству клетчатки, то её избыток может вызвать газы и вздутие живота. Поэтому рекомендуется добавлять клетчатку в рацион постепенно и пить больше воды.

Таким образом, яблоко действительно может стать полезным дополнением к ежедневному рациону. Однако важно помнить, что это лишь часть здорового питания, которое должно быть сбалансированным и разнообразным.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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