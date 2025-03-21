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Тахикардия отступает, а депрессия наступает? Врач о связи лекарств и психики

1:42
Здоровье

Психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра Патимат Яхъяева сообщила, что антиаритмические препараты могут стать причиной депрессии.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

Эксперт объяснила, что лекарственно-индуцированная депрессия является побочным эффектом некоторых медикаментов. Яхъяева рассказала, что антиаритмические препараты могут способствовать развитию депрессии. Первые сообщения об этом появились в 1967 году, когда было обнаружено, что среди пациентов, принимавших пропранолол, у 27 из 89 развилась депрессия, а двое совершили суицид. Это привело к теории о связи между высокой липофильностью антиаритмических препаратов и их способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, что влияет на центральную нервную систему.

Существует также косвенная связь между бета-адреноблокаторами и депрессией из-за их побочных эффектов, таких как слабость, повышенная утомляемость и ночные кошмары, добавляет Газета.Ru.

Однако для водорастворимых бета-адреноблокаторов эти симптомы менее характерны, поскольку они хуже проникают через гематоэнцефалический барьер.

По словам Яхъяевой, в своей практике она не встречала случаев, когда антиаритмические препараты вызывали депрессию.

"Наоборот, у моих пациентов наблюдался положительный эффект приема бета-блокаторов при депрессиях или тревожных расстройствах. Препараты помогали купировать тахикардию и это способствовало улучшению самочувствия", — добавила психотерапевт.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος —  — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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