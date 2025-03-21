Головная боль и резь в глазах: как избежать компьютерного зрительного синдрома — советы офтальмолога

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Компьютерный зрительный синдром возникает при длительном использовании компьютеров, мобильных устройств и других цифровых экранов. Он может проявляться головной болью в области глаз, сухостью и размытостью зрения.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за ноутбуком

Врач-офтальмолог Игорь Маляцинский рассказал, что это не отдельное заболевание, а совокупность симптомов, связанных с напряжением глаз. Основные причины возникновения — длительная работа за экраном, плохо организованное рабочее место и неправильная освещенность. Эти факторы приводят к усталости глаз, сухости, размытости зрения и другим неприятным ощущениям, пишет Газета.Ru.

Симптомы компьютерного зрительного синдрома разнообразны, отметил офтальмолог.

"Нередко пациенты жалуются на головные боли, вызванные напряжением глазных мышц, светочувствительность и дискомфорт в области шеи и плеч, возникающий из-за неправильной позы во время работы", — сказал Маляцинский.

Также могут наблюдаться трудности с фокусировкой зрения при переключении взгляда, добавил он.

Офтальмолог напомнил, что для предотвращения и уменьшения симптомов важно делать регулярные перерывы, правильно организовывать рабочее место и освещение. Экран должен быть на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 50-70 см. Освещение должно быть комфортным, без бликов и отражений.

Кроме того, рекомендуется увлажнять глаза специальными каплями, если ощущается сухость. При сохранении или усилении симптомов следует обратиться к офтальмологу для обследования и подбора лечения.

Уточнения

Компьютерный синдром он же компьютерный зрительный синдром — это реакция организма человека на длительную работу за компьютером.

