Вы едите сахарозаменители: тогда вам нужно знать эти факты

Многие считают сахарозаменители безопасной альтернативой сахару, но чрезмерное их употребление может привести к неприятным последствиям. Химик А. Панов рассказал, кому стоит быть осторожнее с этими добавками.
1.Проблемы с ЖКТ
Могут вызывать вздутие, диарею и дискомфорт. Некоторые заменители (например, сорбит и эритрит) обладают слабительным эффектом.
2. Изменение вкусового восприятия
Слишком сладкие подсластители могут исказить вкус натуральных продуктов. Это снижает удовольствие от фруктов и другой естественно сладкой еды.
3. Риски для беременных
Воздействие на плод до конца не изучено, поэтому лучше избегать заменителей.
4. Опасность для детей
До 12 лет организм ещё развивается, а влияние сахарозаменителей плохо изучено.
5. Аллергические реакции
Некоторые подсластители могут вызывать индивидуальную непереносимость и аллергии.
Кому стоит избегать сахарозаменителей:
Таким образом, сахарозаменители не так безобидны, как кажется. Их лучше использовать в умеренных количествах, а в некоторых случаях — отказаться вовсе.
Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов.
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