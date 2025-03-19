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Вы едите сахарозаменители: тогда вам нужно знать эти факты

1:36
Здоровье

Многие считают сахарозаменители безопасной альтернативой сахару, но чрезмерное их употребление может привести к неприятным последствиям. Химик А. Панов рассказал, кому стоит быть осторожнее с этими добавками.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Какие проблемы могут вызывать сахарозаменители:

1.Проблемы с ЖКТ

Могут вызывать вздутие, диарею и дискомфорт. Некоторые заменители (например, сорбит и эритрит) обладают слабительным эффектом.

2. Изменение вкусового восприятия

Слишком сладкие подсластители могут исказить вкус натуральных продуктов. Это снижает удовольствие от фруктов и другой естественно сладкой еды.

3. Риски для беременных

Воздействие на плод до конца не изучено, поэтому лучше избегать заменителей.

4. Опасность для детей

До 12 лет организм ещё развивается, а влияние сахарозаменителей плохо изучено.

5. Аллергические реакции

Некоторые подсластители могут вызывать индивидуальную непереносимость и аллергии.

Кому стоит избегать сахарозаменителей:

  • Беременным женщинам — нет данных о безопасности для плода.

  • Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ — могут ухудшить состояние.

  • Детям младше 12 лет — влияние на организм недостаточно изучено.

Таким образом, сахарозаменители не так безобидны, как кажется. Их лучше использовать в умеренных количествах, а в некоторых случаях — отказаться вовсе.

Уточнения

Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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