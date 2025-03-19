Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости

Этот фрукт не киви, не крыжовник и не зелёный помидор, хотя внешне похож на них. Мини-киви (актинидия) - суперфуд, который становится всё популярнее. Он богат антиоксидантами, улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет.
Мини-киви — это плод актинидии аргута, родственной обычному киви. Он растёт в Азии, но может выращиваться и в Европе, включая Чехию.
Чем мини-киви отличается от привычного киви:
Полезные свойства мини-киви
Этот фрукт — настоящий кладезь витаминов и минералов. В 100 г содержится 70% дневной нормы витамина С — больше, чем в лимонах.
Чем он полезен:
Как есть мини-киви
Лучше всего в свежем виде, не очищая кожуру — именно под ней находится большинство витаминов.
Но фрукт отлично подходит и для кулинарных экспериментов:
Мини-киви — идеальная замена сладостям, вкусный и полезный перекус, который стоит добавить в рацион!
Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская или Актинидия деликатесная.
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