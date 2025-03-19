Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот фрукт не киви, не крыжовник и не зелёный помидор, хотя внешне похож на них. Мини-киви (актинидия) - суперфуд, который становится всё популярнее. Он богат антиоксидантами, улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миникиви

Что такое мини-киви

Мини-киви — это плод актинидии аргута, родственной обычному киви. Он растёт в Азии, но может выращиваться и в Европе, включая Чехию.

Чем мини-киви отличается от привычного киви:

Размером — плоды весят до 10 г.

Кожицей — она гладкая и съедобная, в отличие от ворсистой кожуры обычного киви.

Вкусом — более сладкий и с тропическими нотками.

Полезные свойства мини-киви

Этот фрукт — настоящий кладезь витаминов и минералов. В 100 г содержится 70% дневной нормы витамина С — больше, чем в лимонах.

Чем он полезен:

Снижает риск рака — антиоксиданты борются со свободными радикалами.

Улучшает пищеварение — содержит актинидин, фермент, расщепляющий белки.

Поддерживает печень — помогает выводить токсины.

Способствует похудению — низкокалориен, богат клетчаткой, ускоряет обмен веществ.

Укрепляет иммунитет — защищает от простуд и воспалений.

Полезен для беременных — содержит фолиевую кислоту.

Как есть мини-киви

Лучше всего в свежем виде, не очищая кожуру — именно под ней находится большинство витаминов.

Но фрукт отлично подходит и для кулинарных экспериментов:

Добавляйте в овсянку, блины, десерты.

Готовьте компоты, густые соки, настойки.

Используйте в салатах, особенно с виноградом.

Мини-киви — идеальная замена сладостям, вкусный и полезный перекус, который стоит добавить в рацион!

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская или Актинидия деликатесная.

