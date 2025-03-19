Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 грубых ошибок после купания, которые вредят здоровью кошки
Связь без абонентской платы и сбоев — зачем в машине нужна радиостанция
Бирюзовое море, горы и низкие цены: эта страна — скрытая жемчужина Адриатики
Декабристочка в розовом: Слава и Шуфутинский раскритиковали Седокову на шоу Три аккорда
Путин поставил ультиматум западному бизнесу: без привилегий и поблажек
Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство
Конденсат на трубах: простые способы избавиться от луж на полу
Алмазы раскрыли секрет Земли: что прячется глубоко под нами
В Ачинске похитили 15-летнюю школьницу: за её освобождение требуют полмиллиона рублей

Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости

1:59
Здоровье

Этот фрукт не киви, не крыжовник и не зелёный помидор, хотя внешне похож на них. Мини-киви (актинидия) - суперфуд, который становится всё популярнее. Он богат антиоксидантами, улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет.

Миникиви
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миникиви

Что такое мини-киви

Мини-киви — это плод актинидии аргута, родственной обычному киви. Он растёт в Азии, но может выращиваться и в Европе, включая Чехию.

Чем мини-киви отличается от привычного киви:

  • Размером — плоды весят до 10 г.
  • Кожицей — она гладкая и съедобная, в отличие от ворсистой кожуры обычного киви.
  • Вкусом — более сладкий и с тропическими нотками.

Полезные свойства мини-киви

Этот фрукт — настоящий кладезь витаминов и минералов. В 100 г содержится 70% дневной нормы витамина С — больше, чем в лимонах.

Чем он полезен:

  • Снижает риск рака — антиоксиданты борются со свободными радикалами.
  • Улучшает пищеварение — содержит актинидин, фермент, расщепляющий белки.
  • Поддерживает печень — помогает выводить токсины.
  • Способствует похудению — низкокалориен, богат клетчаткой, ускоряет обмен веществ.
  • Укрепляет иммунитет — защищает от простуд и воспалений.
  • Полезен для беременных — содержит фолиевую кислоту.

Как есть мини-киви

Лучше всего в свежем виде, не очищая кожуру — именно под ней находится большинство витаминов.

Но фрукт отлично подходит и для кулинарных экспериментов:

  • Добавляйте в овсянку, блины, десерты.
  • Готовьте компоты, густые соки, настойки.
  • Используйте в салатах, особенно с виноградом.

Мини-киви — идеальная замена сладостям, вкусный и полезный перекус, который стоит добавить в рацион!

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская или Актинидия деликатесная.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!
Красота и стиль
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте! Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Сводка с фронта: ВСУ благополучно разбились о Белгородскую область, великие лидеры объединились Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Как приучить щенка к туалету: простая схема, которая работает
Меньше товара за те же деньги: россиян предупредили о шринкфляции
Семенович чуть не сбивала коллег: Фриске пришлось учить звезду Блестящих сценическим движениям
Стричь или лечить? Разбираемся, что поможет избавиться от секущихся кончиков
Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель
Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости
Узкая тропа, крутые спуски и туман: путешествие по боливийской Дороге смерти
Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр
Они были как мы: коллекция из пещеры доказывает, что дети неандертальцев мечтали и играли
Забудьте о плесени в погребе: простые хитрости, которые действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.