Как не переедать и оставаться энергичным: главное правило питания
Как часто нужно есть, чтобы оставаться энергичным и здоровым? Нутрициолог Д. Никитина утверждает, что оптимальный режим — три приёма пищи в день.
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Пицца
Почему важно придерживаться режима
- Трёхразовое питание помогает избежать скачков сахара в крови и поддерживает стабильный уровень энергии.
- Завтрак - ключевой приём пищи: он запускает обмен веществ, улучшает концентрацию и когнитивные функции.
- Перекусы допустимы при интенсивных физических нагрузках, но их избыток может привести к набору веса.
Что включать в завтрак
Чтобы получить максимум пользы, он должен содержать:
- Белки - яйца, творог, рыба.
- Сложные углеводы - цельнозерновой хлеб, овсянка.
- Полезные жиры - орехи, авокадо, растительные масла.
Таким образом, ключ к здоровому питанию — это не количество приёмов пищи, а их сбалансированность.
Уточнения
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации