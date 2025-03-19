Как не переедать и оставаться энергичным: главное правило питания

Как часто нужно есть, чтобы оставаться энергичным и здоровым? Нутрициолог Д. Никитина утверждает, что оптимальный режим — три приёма пищи в день.

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Почему важно придерживаться режима

Трёхразовое питание помогает избежать скачков сахара в крови и поддерживает стабильный уровень энергии.

помогает избежать скачков сахара в крови и поддерживает стабильный уровень энергии. Завтрак - ключевой приём пищи: он запускает обмен веществ, улучшает концентрацию и когнитивные функции.

- ключевой приём пищи: он запускает обмен веществ, улучшает концентрацию и когнитивные функции. Перекусы допустимы при интенсивных физических нагрузках, но их избыток может привести к набору веса.

Что включать в завтрак

Чтобы получить максимум пользы, он должен содержать:

Белки - яйца, творог, рыба.

- яйца, творог, рыба. Сложные углеводы - цельнозерновой хлеб, овсянка.

- цельнозерновой хлеб, овсянка. Полезные жиры - орехи, авокадо, растительные масла.

Таким образом, ключ к здоровому питанию — это не количество приёмов пищи, а их сбалансированность.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

