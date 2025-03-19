Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На спортивной Аллее славы Роза Хутор откроется медаль знаменитой российской фигуристки Алины Загитовой
Америка сменила сторону: Украина лишилась средств разведки США
Какие привычки хозяев доводят собак до стресса? Список раздражителей
Курс доллара может упасть до 70 рублей: названо главное условие
Рынок аренды антиквариата — как старинные вещи получают вторую жизнь в современных проектах
Одно лечишь, другое калечишь: популярный препарат от боли оказался не так безобиден, как кажется
Голливуд помешался на русских: после Аноры в США выходит фильм с дочерью Барышникова
Хотите тратить меньше на заправку: тогда избавьтесь от этих вещей в машине
Автолюбители забывают этот нюанс при доливке антифриза – и зря

Как не переедать и оставаться энергичным: главное правило питания

Здоровье

Как часто нужно есть, чтобы оставаться энергичным и здоровым? Нутрициолог Д. Никитина утверждает, что оптимальный режим — три приёма пищи в день.

Пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пицца

Почему важно придерживаться режима

  • Трёхразовое питание помогает избежать скачков сахара в крови и поддерживает стабильный уровень энергии.

  • Завтрак - ключевой приём пищи: он запускает обмен веществ, улучшает концентрацию и когнитивные функции.

  • Перекусы допустимы при интенсивных физических нагрузках, но их избыток может привести к набору веса.

Что включать в завтрак

Чтобы получить максимум пользы, он должен содержать:

  • Белки - яйца, творог, рыба.
  • Сложные углеводы - цельнозерновой хлеб, овсянка.
  • Полезные жиры - орехи, авокадо, растительные масла.

Таким образом, ключ к здоровому питанию — это не количество приёмов пищи, а их сбалансированность.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Последние материалы
ТОП-6 десертов, которые бабушки готовили в СССР
Зеленский срочно требует Генштаб бросить все силы на наступление
Этот завтрак заменит яичницу и тосты — маффины, которые хочется готовить каждый день
5 грубых ошибок после купания, которые вредят здоровью кошки
Связь без абонентской платы и сбоев — зачем в машине нужна радиостанция
Бирюзовое море, горы и низкие цены: эта страна — скрытая жемчужина Адриатики
Декабристочка в розовом: Слава и Шуфутинский раскритиковали Седокову на шоу Три аккорда
Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство
Путин поставил ультиматум западному бизнесу: без привилегий и поблажек
Конденсат на трубах: простые способы избавиться от луж на полу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.