Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство

Новое исследование нейробиологов Венского университета показало, что наблюдение за природой может снижать интенсивность боли.
В эксперименте участников разделили на группы:
Результаты удивили: те, кто наблюдал за природой, ощущали боль менее интенсивно и неприятно.
Что говорит нейробиология
Используя функциональную МРТ, учёные выяснили, что при просмотре сцен природы снижается активность участков мозга, отвечающих за обработку боли. Это подтверждает, что природа влияет на физическое восприятие боли, а не просто на эмоции.
Виртуальная природа тоже работает
Руководитель исследования Макс Штайнингер отметил, что даже виртуальный контакт с природой — например, просмотр видео — может оказывать обезболивающий эффект.
Открытие, опубликованное в Nature Communications, доказывает, что природотерапия может стать полезным дополнением к традиционным методам лечения боли.
Боль - неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.
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