Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование нейробиологов Венского университета показало, что наблюдение за природой может снижать интенсивность боли.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Как природа помогает справляться с болью

В эксперименте участников разделили на группы:

Одни смотрели видеоролики с природными пейзажами. Другие — сцены городской среды и интерьеров.

Результаты удивили: те, кто наблюдал за природой, ощущали боль менее интенсивно и неприятно.

Что говорит нейробиология

Используя функциональную МРТ, учёные выяснили, что при просмотре сцен природы снижается активность участков мозга, отвечающих за обработку боли. Это подтверждает, что природа влияет на физическое восприятие боли, а не просто на эмоции.

Виртуальная природа тоже работает

Руководитель исследования Макс Штайнингер отметил, что даже виртуальный контакт с природой — например, просмотр видео — может оказывать обезболивающий эффект.

Открытие, опубликованное в Nature Communications, доказывает, что природотерапия может стать полезным дополнением к традиционным методам лечения боли.

Уточнения

Боль - неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

