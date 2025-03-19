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Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство

1:11
Здоровье

Новое исследование нейробиологов Венского университета показало, что наблюдение за природой может снижать интенсивность боли.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Как природа помогает справляться с болью

В эксперименте участников разделили на группы:

  1. Одни смотрели видеоролики с природными пейзажами.

  2. Другие — сцены городской среды и интерьеров.

Результаты удивили: те, кто наблюдал за природой, ощущали боль менее интенсивно и неприятно.

Что говорит нейробиология

Используя функциональную МРТ, учёные выяснили, что при просмотре сцен природы снижается активность участков мозга, отвечающих за обработку боли. Это подтверждает, что природа влияет на физическое восприятие боли, а не просто на эмоции.

Виртуальная природа тоже работает

Руководитель исследования Макс Штайнингер отметил, что даже виртуальный контакт с природой — например, просмотр видео — может оказывать обезболивающий эффект.

Открытие, опубликованное в Nature Communications, доказывает, что природотерапия может стать полезным дополнением к традиционным методам лечения боли.

Уточнения

Боль - неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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