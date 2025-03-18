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Путь к стройности или к больничной койке? Опасности белковых диет​

1:39
Здоровье

Высокобелковые диеты, направленные на быстрое снижение веса, могут нести скрытые угрозы для здоровья. Лекарь Рандж Сингх предупреждает об опасностях подобных диет, особенно с приближением летнего сезона.

куриная грудка
Фото: freepik
куриная грудка

Риски быстрого похудения

Хотя такие диеты могут привести к быстрой потере веса за счёт значительного ограничения калорий и вывода жидкости из организма, они сопряжены с серьёзными недостатками. Сингх подчёркивает, что из-за своей строгой природы эти диеты могут привести к дефициту питательных веществ, витаминов и минералов. Кроме того, их сложно поддерживать длительное время, что делает процесс питания менее приятным и может ухудшить общее самочувствие.

Долгосрочные последствия для здоровья

Помимо краткосрочных неудобств, быстрые диеты могут увеличить риск развития серьёзных заболеваний, таких как остеопороз, анемия и образование камней в желчном пузыре. Особенно опасны они для людей с предрасположенностью к расстройствам пищевого поведения, поскольку могут усугубить существующие проблемы.

Рекомендации для безопасного похудения

Для достижения устойчивых результатов в снижении веса рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, включающего разнообразные продукты, богатые необходимыми питательными веществами. Регулярная физическая активность и консультации с медицинскими специалистами помогут разработать индивидуальный план похудения, учитывающий особенности организма и обеспечивающий безопасность и эффективность процесса.

Уточнения

Диета Дюкана разработана французским доктором Пьером Дюканом и основана на белковой пище.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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