Путь к стройности или к больничной койке? Опасности белковых диет​

Высокобелковые диеты, направленные на быстрое снижение веса, могут нести скрытые угрозы для здоровья. Лекарь Рандж Сингх предупреждает об опасностях подобных диет, особенно с приближением летнего сезона.
Хотя такие диеты могут привести к быстрой потере веса за счёт значительного ограничения калорий и вывода жидкости из организма, они сопряжены с серьёзными недостатками. Сингх подчёркивает, что из-за своей строгой природы эти диеты могут привести к дефициту питательных веществ, витаминов и минералов. Кроме того, их сложно поддерживать длительное время, что делает процесс питания менее приятным и может ухудшить общее самочувствие.
Помимо краткосрочных неудобств, быстрые диеты могут увеличить риск развития серьёзных заболеваний, таких как остеопороз, анемия и образование камней в желчном пузыре. Особенно опасны они для людей с предрасположенностью к расстройствам пищевого поведения, поскольку могут усугубить существующие проблемы.
Для достижения устойчивых результатов в снижении веса рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, включающего разнообразные продукты, богатые необходимыми питательными веществами. Регулярная физическая активность и консультации с медицинскими специалистами помогут разработать индивидуальный план похудения, учитывающий особенности организма и обеспечивающий безопасность и эффективность процесса.
Диета Дюкана разработана французским доктором Пьером Дюканом и основана на белковой пище.
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