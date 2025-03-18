Путь к стройности или к больничной койке? Опасности белковых диет​

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокобелковые диеты, направленные на быстрое снижение веса, могут нести скрытые угрозы для здоровья. Лекарь Рандж Сингх предупреждает об опасностях подобных диет, особенно с приближением летнего сезона.

Фото: freepik куриная грудка

Риски быстрого похудения

Хотя такие диеты могут привести к быстрой потере веса за счёт значительного ограничения калорий и вывода жидкости из организма, они сопряжены с серьёзными недостатками. Сингх подчёркивает, что из-за своей строгой природы эти диеты могут привести к дефициту питательных веществ, витаминов и минералов. Кроме того, их сложно поддерживать длительное время, что делает процесс питания менее приятным и может ухудшить общее самочувствие.​

Долгосрочные последствия для здоровья

Помимо краткосрочных неудобств, быстрые диеты могут увеличить риск развития серьёзных заболеваний, таких как остеопороз, анемия и образование камней в желчном пузыре. Особенно опасны они для людей с предрасположенностью к расстройствам пищевого поведения, поскольку могут усугубить существующие проблемы.​

Рекомендации для безопасного похудения

Для достижения устойчивых результатов в снижении веса рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, включающего разнообразные продукты, богатые необходимыми питательными веществами. Регулярная физическая активность и консультации с медицинскими специалистами помогут разработать индивидуальный план похудения, учитывающий особенности организма и обеспечивающий безопасность и эффективность процесса.​

Уточнения

Диета Дюкана разработана французским доктором Пьером Дюканом и основана на белковой пище.

