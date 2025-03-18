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Эти 5 продуктов помогают печени очищаться — проверенный способ детоксикации

2:35
Здоровье

Современный образ жизни — стресс, нездоровое питание, алкоголь и лекарства — может перегружать печень, ухудшая её работу. Этот орган играет ключевую роль в обмене веществ, детоксикации организма и производстве необходимых веществ. Можно ли помочь печени восстановиться с помощью питания? Врач-кардиолог Роберто Яно утверждает, что да! Он назвал 5 продуктов, которые способствуют естественной детоксикации печени.

Апельсин
Фото: flickr.com by gcardinal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсин

Почему важно заботиться о печени?

Печень ежедневно очищает организм, фильтруя вредные вещества. Однако неправильное питание, избыток жиров, сахара, обработанных продуктов, а также воздействие токсинов (алкоголя, лекарств, химикатов) могут привести к её повреждению. Врач предупреждает, что такие факторы могут спровоцировать нарушение обмена веществ и даже заболевания печени, включая гепатит.

5 продуктов для детоксикации печени

1. Крестоцветные овощи

Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, редис и репа, содержат мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Они активируют ферменты печени, способствуя её очистке от токсинов.

2. Свекла

Этот корнеплод богат антиоксидантами, включая флавоноиды и бетаин. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживать печень в процессе детоксикации.

3. Листовые зелёные овощи

Шпинат, капуста, руккола и другая зелень богаты хлорофиллом, который помогает печени нейтрализовать токсины, уменьшает воспаление и способствует выведению вредных веществ.

4. Цитрусовые

Апельсины, лимоны и грейпфруты содержат витамин С и антиоксиданты, которые стимулируют естественные процессы очистки печени. Они также помогают ускорить выведение токсинов.

5. Куркума

Этот пряный корень содержит куркумин — вещество, которое обладает сильным противовоспалительным эффектом, помогает регенерации клеток печени и улучшает выработку жёлчи.

Можно ли "очистить" печень?

Доктор Яно отмечает, что печень очищается естественным образом, но можно поддержать этот процесс. Особенно важно соблюдать здоровый образ жизни, исключить вредные продукты, поддерживать водный баланс и включать в рацион полезные продукты для печени.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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