Хронический стресс оказался опаснее для женщин, чем считалось ранее

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало, что хронический стресс значительно повышает риск инсульта среди молодых женщин. Согласно статье, опубликованной в журнале Neurology, между высоким уровнем стресса и вероятностью инсульта существует прямая связь — но только у женщин. У мужчин такого влияния выявлено не было.

Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian Женщина

Чем опасен стресс?

Стресс оказывает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что со временем может привести к атеросклерозу и проблемам с кровообращением. Особенно это актуально для молодых взрослых, у которых ранее инсульт считался редкостью.

"Полученные данные показывают, что длительный психологический стресс способствует нарушениям в работе сосудов, подчеркивая важность управления стрессом для профилактики инсульта", — отмечает невролог Лорен Патрик в интервью журналу Health.

Результаты исследования: женщины в зоне повышенного риска

В исследовании приняли участие более 400 человек в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших ишемический инсульт - его вызывает закупорка сосуда, препятствующая кровоснабжению мозга. Контрольную группу составили люди того же возраста и пола, но не имевшие инсульта.

Участникам предложили заполнить анкету, оценивая уровень стресса за последние месяцы. Результаты оказались показательными:

Среди перенесших инсульт 46% сообщили о среднем или высоком уровне стресса , тогда как в контрольной группе таких было только 33% .

, тогда как в контрольной группе таких было только . Женщины со средним уровнем стресса имели на 78% более высокий риск инсульта, а при высоком уровне стресса вероятность возрастала еще на 6%.

Почему стресс сильнее влияет на женщин?

Исследователи выделяют несколько возможных причин:

Двойная нагрузка . Женщины часто совмещают профессиональные обязанности, заботу о семье и ведение домашнего хозяйства, что создает постоянное напряжение.

. Женщины часто совмещают профессиональные обязанности, заботу о семье и ведение домашнего хозяйства, что создает постоянное напряжение. Более выраженная реакция на стресс . Организм женщин может острее реагировать на стресс, что повышает нагрузку на сосудистую систему.

. Организм женщин может острее реагировать на стресс, что повышает нагрузку на сосудистую систему. Различия в восприятии стресса. Мужчины чаще недооценивают или не осознают последствия стресса, поэтому могут не отмечать его влияние на самочувствие.

Как снизить уровень стресса?

Полностью исключить стресс из повседневной жизни невозможно, но важно научиться контролировать его. Следует обращать внимание на следующие симптомы:

Длительное чувство тревожности

Нарушения сна

Частые головные боли

Повышенное давление

Чувство эмоционального выгорания

Существуют эффективные способы борьбы со стрессом:

Регулярная физическая активность (ходьба, йога, плавание)

Методы релаксации (медитация, дыхательные упражнения)

Полноценный отдых и здоровый сон

Поддержка со стороны семьи и друзей

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



