Хронический стресс оказался опаснее для женщин, чем считалось ранее

Новое исследование показало, что хронический стресс значительно повышает риск инсульта среди молодых женщин. Согласно статье, опубликованной в журнале Neurology, между высоким уровнем стресса и вероятностью инсульта существует прямая связь — но только у женщин. У мужчин такого влияния выявлено не было.
Стресс оказывает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что со временем может привести к атеросклерозу и проблемам с кровообращением. Особенно это актуально для молодых взрослых, у которых ранее инсульт считался редкостью.
"Полученные данные показывают, что длительный психологический стресс способствует нарушениям в работе сосудов, подчеркивая важность управления стрессом для профилактики инсульта", — отмечает невролог Лорен Патрик в интервью журналу Health.
В исследовании приняли участие более 400 человек в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших ишемический инсульт - его вызывает закупорка сосуда, препятствующая кровоснабжению мозга. Контрольную группу составили люди того же возраста и пола, но не имевшие инсульта.
Участникам предложили заполнить анкету, оценивая уровень стресса за последние месяцы. Результаты оказались показательными:
Исследователи выделяют несколько возможных причин:
Полностью исключить стресс из повседневной жизни невозможно, но важно научиться контролировать его. Следует обращать внимание на следующие симптомы:
Существуют эффективные способы борьбы со стрессом:
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.