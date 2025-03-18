Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре дебютанта Формулы-1 не финишировали: кто оказался неспособным к борьбе?
Опасный Таиланд: клещи испортили отдых семье из Петербурга
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Электромобили без долгой зарядки: новое решение уже на подходе
Граймс в отчаянии: Илон Маск игнорирует её просьбы оградить детей от публичности
Новый рекорд Соляриса: сколько автомобилей сошло с конвейера
ТОП-5 десертов СССР, которые любят и сейчас
Эта вкусняшка заставит мозг работать: забудьте о стрессе и плохой памяти
Китайцы сошли с ума: платят тысячи за песок, который приносит удачу

Хронический стресс оказался опаснее для женщин, чем считалось ранее

3:06
Здоровье

Новое исследование показало, что хронический стресс значительно повышает риск инсульта среди молодых женщин. Согласно статье, опубликованной в журнале Neurology, между высоким уровнем стресса и вероятностью инсульта существует прямая связь — но только у женщин. У мужчин такого влияния выявлено не было.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Женщина

Чем опасен стресс?

Стресс оказывает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что со временем может привести к атеросклерозу и проблемам с кровообращением. Особенно это актуально для молодых взрослых, у которых ранее инсульт считался редкостью.

"Полученные данные показывают, что длительный психологический стресс способствует нарушениям в работе сосудов, подчеркивая важность управления стрессом для профилактики инсульта", — отмечает невролог Лорен Патрик в интервью журналу Health.

Результаты исследования: женщины в зоне повышенного риска

В исследовании приняли участие более 400 человек в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших ишемический инсульт - его вызывает закупорка сосуда, препятствующая кровоснабжению мозга. Контрольную группу составили люди того же возраста и пола, но не имевшие инсульта.

Участникам предложили заполнить анкету, оценивая уровень стресса за последние месяцы. Результаты оказались показательными:

  • Среди перенесших инсульт 46% сообщили о среднем или высоком уровне стресса, тогда как в контрольной группе таких было только 33%.
  • Женщины со средним уровнем стресса имели на 78% более высокий риск инсульта, а при высоком уровне стресса вероятность возрастала еще на 6%.

Почему стресс сильнее влияет на женщин?

Исследователи выделяют несколько возможных причин:

  • Двойная нагрузка. Женщины часто совмещают профессиональные обязанности, заботу о семье и ведение домашнего хозяйства, что создает постоянное напряжение.
  • Более выраженная реакция на стресс. Организм женщин может острее реагировать на стресс, что повышает нагрузку на сосудистую систему.
  • Различия в восприятии стресса. Мужчины чаще недооценивают или не осознают последствия стресса, поэтому могут не отмечать его влияние на самочувствие.

Как снизить уровень стресса?

Полностью исключить стресс из повседневной жизни невозможно, но важно научиться контролировать его. Следует обращать внимание на следующие симптомы:

  • Длительное чувство тревожности
  • Нарушения сна
  • Частые головные боли
  • Повышенное давление
  • Чувство эмоционального выгорания

Существуют эффективные способы борьбы со стрессом:

  • Регулярная физическая активность (ходьба, йога, плавание)
  • Методы релаксации (медитация, дыхательные упражнения)
  • Полноценный отдых и здоровый сон
  • Поддержка со стороны семьи и друзей

 

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Садоводство, цветоводство
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
ТОП-5 десертов СССР, которые любят и сейчас
Эта вкусняшка заставит мозг работать: забудьте о стрессе и плохой памяти
Китайцы сошли с ума: платят тысячи за песок, который приносит удачу
Бурная ночь в Мемфисе: пёс Орео случайно подстрелил хозяина
Астрономы теряют Богов: свыше 125 новых спутников нашли у Сатурна
Замена половых органов: невероятный успех протезирования — что стоит за этой технологией?
Собаки атакуют мужчин почти вдвое чаще, чем женщин — почему так
Цена на овощи может взлететь: на сколько подорожают огурцы и помидоры?
Посадите это растение, и ваш сад оживёт: пчёлы и бабочки слетятся со всех сторон
Синдром Плюшкина: почему вы храните ненужные вещи и как с этим бороться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.