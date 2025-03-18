Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации

На протяжении многих лет считалось, что для здоровья необходимо выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Однако новое исследование ученых из Шэньчжэньского института передовых технологий показывает, что эта норма может быть завышена.
Специалисты изучили данные 5604 человек из более чем 20 стран — от младенцев до 96-летних пожилых людей. Выяснилось, что:
Но главное открытие заключается в том, что менее 45% этого объема поступает в организм в виде воды. Остальное мы получаем с пищей и даже благодаря процессам собственного метаболизма.
Исследование показало, что потребность в воде меняется в зависимости от климата и уровня жизни.
Хотя полагаться исключительно на жажду и игнорировать потребление воды не стоит, постоянное принуждение себя к "норме в 8 стаканов" может быть излишним. Важно помнить, что воду можно заменять другими источниками гидратации:
Но обезвоживание остается опасным: оно может вызвать головокружение, слабость, спутанность сознания и другие проблемы со здоровьем. Поэтому слушать свой организм и поддерживать баланс жидкости по-прежнему важно.
Идея о "магических" восьми стаканах воды в день не универсальна. Реальная потребность в жидкости зависит от климата, образа жизни и индивидуальных особенностей организма. Главное — поддерживать достаточный уровень гидратации, учитывая все доступные источники жидкости.
Водный баланс — соотношение за какой-либо промежуток времени (год, месяц, декаду и т. д.) прихода, расхода и аккумуляции (изменение запаса) воды для речного бассейна или участка территории, для озера, болота или другого исследуемого объекта.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.