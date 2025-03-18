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Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации

2:23
Здоровье

На протяжении многих лет считалось, что для здоровья необходимо выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Однако новое исследование ученых из Шэньчжэньского института передовых технологий показывает, что эта норма может быть завышена.

Бутилированная вода
Фото: svalbardi is licensed under Free More info
Бутилированная вода

Сколько жидкости нам действительно нужно?

Специалисты изучили данные 5604 человек из более чем 20 стран — от младенцев до 96-летних пожилых людей. Выяснилось, что:

  • Среднестатистический мужчина потребляет 4,2 литра жидкости в день
  • Среднестатистическая женщина — 3,3 литра

Но главное открытие заключается в том, что менее 45% этого объема поступает в организм в виде воды. Остальное мы получаем с пищей и даже благодаря процессам собственного метаболизма.

Зависит ли потребление жидкости от условий жизни?

Исследование показало, что потребность в воде меняется в зависимости от климата и уровня жизни.

  • В развивающихся странах людям требуется больше жидкости, чем жителям экономически развитых стран.
  • В жаркую погоду (29°C) в среднем расходуется 3,7 литра жидкости, а весной при 18°C — всего 3 литра.

Что это значит для повседневной жизни?

Хотя полагаться исключительно на жажду и игнорировать потребление воды не стоит, постоянное принуждение себя к "норме в 8 стаканов" может быть излишним. Важно помнить, что воду можно заменять другими источниками гидратации:

  • Чай и молоко
  • Овощи и фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, апельсины, огурцы
  • Жидкость из супов и других блюд

Но обезвоживание остается опасным: оно может вызвать головокружение, слабость, спутанность сознания и другие проблемы со здоровьем. Поэтому слушать свой организм и поддерживать баланс жидкости по-прежнему важно.

Идея о "магических" восьми стаканах воды в день не универсальна. Реальная потребность в жидкости зависит от климата, образа жизни и индивидуальных особенностей организма. Главное — поддерживать достаточный уровень гидратации, учитывая все доступные источники жидкости.

Уточнения

Водный баланс — соотношение за какой-либо промежуток времени (год, месяц, декаду и т. д.) прихода, расхода и аккумуляции (изменение запаса) воды для речного бассейна или участка территории, для озера, болота или другого исследуемого объекта.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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