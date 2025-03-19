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Учёные оживили сердце без пересадки: новый метод поражает

2:30
Здоровье

Современная медицина делает огромные шаги в лечении сердечных заболеваний, и одно из самых впечатляющих достижений — применение стволовых клеток для восстановления сердечной ткани. Недавно в Германии 46-летняя пациентка с тяжёлой сердечной недостаточностью, вызванной инфарктом, смогла стабилизировать своё состояние благодаря революционной технологии.

Страницы в форме сердца
Фото: flickr.com by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Страницы в форме сердца

Как работает метод стволовых клеток

Исследователи разработали методику выращивания сердечной ткани в лабораторных условиях. В ходе эксперимента пациентке имплантировали 10 миниатюрных "заплаток", каждая из которых содержала около 400 миллионов сердечных клеток. Эти трансплантаты не только укрепили сердечную мышцу, но и помогли организму выдержать нагрузку в ожидании пересадки донорского сердца.

Кардиохирург Инго Кутчки из Университетского медицинского центра Гёттингена отметил, что это первый случай успешного применения стволовых клеток в такой роли.

"Мы наблюдали значительное улучшение состояния пациентки, что даёт надежду на широкое применение метода в будущем", — объясняет специалист.

Почему это так важно

Сердечная недостаточность остаётся одной из главных причин смертности в мире. Многие пациенты годами ждут донорские органы, а их состояние продолжает ухудшаться. Стволовые клетки могут стать временной поддержкой или даже альтернативой пересадке сердца в будущем.

Применение этого метода даёт целый ряд преимуществ:

  • Укрепление сердечной мышцы без использования механических имплантатов.
  • Снижение риска осложнений, связанных с пересадкой донорского сердца.
  • Улучшение качества жизни пациентов, которым пересадка пока недоступна.

Какие перспективы у метода

Учёные надеются, что стволовые клетки смогут не просто стабилизировать пациентов, но и запустить процесс регенерации сердечной ткани. Пока технология проходит клинические испытания, но если дальнейшие исследования подтвердят её эффективность, она может изменить подход к лечению миллионов людей по всему миру.

Хотя пересадка сердца остаётся единственным радикальным решением для пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью, новый метод показывает, что у медицины есть шанс дать людям больше времени и возможностей на выздоровление.

Уточнения

Стволовы́е кле́тки - недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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