Все знают, что чистка зубов дважды в день помогает предотвратить кариес, зубной налет, неприятный запах изо рта и чувствительность эмали. Но мало кто задумывается о том, что вечерняя гигиена рта связана не только со здоровьем зубов, но и с работой сердца. Исследования показывают, что пропуск этого простого ритуала может повысить риск сердечной недостаточности.
Об этом рассказал врач Кунал Суд (MD) в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией) 9 марта. В опубликованном видео он прокомментировал заявление интернет-пользователя о том, что отказ от чистки зубов перед сном может привести к заболеваниям сердца. Врач полностью согласился с этим мнением и объяснил, почему такая связь существует.
Пренебрежение вечерней чисткой зубов приводит не только к образованию кариеса, но и к более серьезным последствиям. Доктор Суд пояснил, что бактерии, остающиеся во рту на ночь, могут проникать в кровоток и вызывать воспалительные процессы, которые постепенно повреждают сердечно-сосудистую систему.
"Исследования показывают, что плохая гигиена полости рта связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности. Хотя ученые не доказали, что именно плохая гигиена вызывает болезни сердца, связь между этими факторами очень сильна", — отметил врач.
Суд сослался на исследование 2023 года, которое подробно описывает негативные последствия отказа от вечерней чистки зубов.
Оказывается, двух раз в день недостаточно. Доктор Суд упомянул еще одно исследование, согласно которому более частая чистка зубов связана с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.
"Люди, которые чистят зубы чаще, обычно имеют более здоровое сердце. Оптимальное количество — не менее трех раз в день, а также регулярные посещения стоматолога", — добавил он.
Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.