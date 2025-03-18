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Чистка зубов 2 раза в день — мало: как микробы во рту провоцируют болезни сердца

2:13
Здоровье

Все знают, что чистка зубов дважды в день помогает предотвратить кариес, зубной налет, неприятный запах изо рта и чувствительность эмали. Но мало кто задумывается о том, что вечерняя гигиена рта связана не только со здоровьем зубов, но и с работой сердца. Исследования показывают, что пропуск этого простого ритуала может повысить риск сердечной недостаточности.

Об этом рассказал врач Кунал Суд (MD) в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией) 9 марта. В опубликованном видео он прокомментировал заявление интернет-пользователя о том, что отказ от чистки зубов перед сном может привести к заболеваниям сердца. Врач полностью согласился с этим мнением и объяснил, почему такая связь существует.

Как микробы во рту влияют на сердце

Пренебрежение вечерней чисткой зубов приводит не только к образованию кариеса, но и к более серьезным последствиям. Доктор Суд пояснил, что бактерии, остающиеся во рту на ночь, могут проникать в кровоток и вызывать воспалительные процессы, которые постепенно повреждают сердечно-сосудистую систему.

"Исследования показывают, что плохая гигиена полости рта связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности. Хотя ученые не доказали, что именно плохая гигиена вызывает болезни сердца, связь между этими факторами очень сильна", — отметил врач.

Суд сослался на исследование 2023 года, которое подробно описывает негативные последствия отказа от вечерней чистки зубов.

Сколько раз в день нужно чистить зубы

Оказывается, двух раз в день недостаточно. Доктор Суд упомянул еще одно исследование, согласно которому более частая чистка зубов связана с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Люди, которые чистят зубы чаще, обычно имеют более здоровое сердце. Оптимальное количество — не менее трех раз в день, а также регулярные посещения стоматолога", — добавил он.

Уточнения

Серде́чная недоста́точность (лат  insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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