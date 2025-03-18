90% серотонина вырабатывается в кишечнике: что это значит для нас

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роль микробиоты в здоровье человека давно доказана наукой. Этот комплекс микроорганизмов, живущий в теле — от ротовой полости до половой системы, — должен находиться в балансе, чтобы поддерживать общее самочувствие. Но новые исследования раскрывают еще одну важную функцию микробиоты: она влияет на уровень счастья.

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Как кишечник связан с эмоциями

Научные исследования подтверждают, что между кишечником и мозгом существует тесная связь. Об этом в одном из подкастов Endor Technologies рассказала эксперт по микробиоте Мария Долорес де ла Пуэрта, автор книги "Счастливый кишечник".

По ее словам, 90% серотонина — так называемого "гормона счастья" — производится именно в кишечнике.

"Нейроны, находящиеся в желудочно-кишечном тракте, идентичны клеткам мозга. Их столько же, сколько в спинном мозге, а это значит, что основная часть серотонина вырабатывается именно в кишечнике", — объясняет эксперт.

Почему "кишечник — второй мозг"

Выражения "бабочки в животе" или "сжало желудок от волнения" имеют научное обоснование. Эти ощущения связаны с выбросом серотонина и дофамина.

Долорес де ла Пуэрта подчеркивает, что кишечник можно считать "первым мозгом", поскольку его работа напрямую влияет на психологическое состояние. Исследования показали, что нервные клетки в желудочно-кишечном тракте обладают высокой функциональностью и составляют огромную сеть, управляющую многими процессами в организме.

Уточнения

Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение.



