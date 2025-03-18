Уролог раскрыл главный страх мужчин: почему таблетки-контрацептивы для них обречены на провал

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-уролог Владислав Гладышев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение об успешной разработке американскими учёными контрацептивов для мужчин и выразил своё мнение относительно популярности таких контрацептивов среди представителей сильной половины человечества.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тошнота

Он считает, что, несмотря на потенциальную эффективность препаратов, они не станут востребованы среди мужчин.

"Любому мужчине, из опыта работы как раз с бесплодными парами, пункт "считать себя бесплодным" очень сильно принижает психическую самооценку — это первое", — сказал Гладышев.

Кроме того, он отметил, что даже при наличии таких контрацептивов мужчины не будут брать на себя ответственность за предотвращение беременности партнёрши.

Гладышев также обратил внимание на то, что мужчины чаще всего рассматривают сексуальную связь с точки зрения риска заболеть или получить инфекцию, а не с точки зрения предотвращения беременности. Он привёл в пример препарат "Постинор", который используется для разовой контрацепции.

Врач подчеркнул, что даже если противозачаточные таблетки для мужчин появятся на рынке, это не приведёт к кардинальным изменениям в подходе к контрацепции. Основным фактором, влияющим на решение мужчины принимать такие таблетки, будет опасность для его здоровья.

"Могу еще сказать о факторе, который первый лежит в плоскости применять такую таблетку/не применять. Это опасность для здоровья мужчины. Мужчины за свое здоровье берегутся и опасаются существенно больше, чем женщины, вот тут я вам точно могу сказать, особенно за сексуальное здоровье", — подчеркнул Гладышев.

Интересно, что средний чек посещения гинеколога у женщин выше, чем приём андролога у мужчин. Это может показаться противоречивым, учитывая, что женщины больше волнуются о своём здоровье. Однако, по мнению Гладышева, дело тут совсем в другом: мужчины более склонны к экономии средств на своём здоровье. Даже если будут разработаны эффективные и безопасные таблетки, они вряд ли станут популярными среди мужчин, добавил он.

Ранее стало известно, что учёные из США активно разрабатывают негормональный контрацептив под названием YCT-529, который блокирует доступ к витамину А, необходимому для создания сперматозоидов. Этот препарат вызывает временное бесплодие через две недели после начала приёма, а после окончания курса способность к зачатию восстанавливается. Исследования на грызунах показали успешные результаты, и теперь учёные тестируют YCT-529 на группе мужчин.

Кроме того, в Америке создают гормональный препарат DMAU, который подавляет тестостерон, а также гель NES/T со специальным составом. Если испытания пройдут успешно, подход к контрацепции может измениться во всём мире.

Уточнения

Контрацепция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и другое), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.



