Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор
Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком
Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать
6 мест для хранения, которые есть в вашей квартире, но вы о них не догадывались
Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо
Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью
Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу
Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации
Премиальные опции в подержанном авто: подарок или билет в сервис

Уролог раскрыл главный страх мужчин: почему таблетки-контрацептивы для них обречены на провал

3:02
Здоровье

Врач-уролог Владислав Гладышев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение об успешной разработке американскими учёными контрацептивов для мужчин и выразил своё мнение относительно популярности таких контрацептивов среди представителей сильной половины человечества.

Тошнота
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тошнота

Он считает, что, несмотря на потенциальную эффективность препаратов, они не станут востребованы среди мужчин.

"Любому мужчине, из опыта работы как раз с бесплодными парами, пункт "считать себя бесплодным" очень сильно принижает психическую самооценку — это первое", — сказал Гладышев.

Кроме того, он отметил, что даже при наличии таких контрацептивов мужчины не будут брать на себя ответственность за предотвращение беременности партнёрши.

Гладышев также обратил внимание на то, что мужчины чаще всего рассматривают сексуальную связь с точки зрения риска заболеть или получить инфекцию, а не с точки зрения предотвращения беременности. Он привёл в пример препарат "Постинор", который используется для разовой контрацепции.

Врач подчеркнул, что даже если противозачаточные таблетки для мужчин появятся на рынке, это не приведёт к кардинальным изменениям в подходе к контрацепции. Основным фактором, влияющим на решение мужчины принимать такие таблетки, будет опасность для его здоровья.

"Могу еще сказать о факторе, который первый лежит в плоскости применять такую таблетку/не применять. Это опасность для здоровья мужчины. Мужчины за свое здоровье берегутся и опасаются существенно больше, чем женщины, вот тут я вам точно могу сказать, особенно за сексуальное здоровье", — подчеркнул Гладышев.

Интересно, что средний чек посещения гинеколога у женщин выше, чем приём андролога у мужчин. Это может показаться противоречивым, учитывая, что женщины больше волнуются о своём здоровье. Однако, по мнению Гладышева, дело тут совсем в другом: мужчины более склонны к экономии средств на своём здоровье. Даже если будут разработаны эффективные и безопасные таблетки, они вряд ли станут популярными среди мужчин, добавил он.

Ранее стало известно, что учёные из США активно разрабатывают негормональный контрацептив под названием YCT-529, который блокирует доступ к витамину А, необходимому для создания сперматозоидов. Этот препарат вызывает временное бесплодие через две недели после начала приёма, а после окончания курса способность к зачатию восстанавливается. Исследования на грызунах показали успешные результаты, и теперь учёные тестируют YCT-529 на группе мужчин.

Кроме того, в Америке создают гормональный препарат DMAU, который подавляет тестостерон, а также гель NES/T со специальным составом. Если испытания пройдут успешно, подход к контрацепции может измениться во всём мире.

Уточнения

Контрацепция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и другое), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Джабадари Важа
Проводит обследования: ретроградная контрастная цистография, цистоскопия, уретроскопия, контрастная внутривенная (экскреторная) урография, диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты, катетеризация мочевого пузыря
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Самолёт Ту-214Р. Тихий гигант, который дал уникальные преимущества российской разведке Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Последние материалы
ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор
Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком
Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать
6 мест для хранения, которые есть в вашей квартире, но вы о них не догадывались
Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо
Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью
Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу
Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации
Премиальные опции в подержанном авто: подарок или билет в сервис
Стала известная причина смерти отца Филиппа Киркорова: из сердца не уйдешь никогда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.