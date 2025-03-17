Какой алкоголь опаснее: крепкий, но чистый или благородный, но с примесями

Алкоголь сопровождает человечество с древних времен, но споры о том, какой напиток вреднее, не утихают. Водка, виски, коньяк — все они имеют своих поклонников, но какой же из них быстрее сведет человека в могилу? Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева поделилась своим мнением в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка
Что опаснее: водка или виски?
По словам врача, главный фактор вреда — это не сам напиток, а его количество и частота употребления.
Водкабыстрее вызывает алкогольную зависимость: из-за своей крепости и нейтрального вкуса она легко пьется в больших дозах. Кроме того, ее потребление сильнее бьет по нервной системе и психике, провоцируя агрессию, депрессию и другие расстройства.
Вискидаетболее тяжелое похмелье: так как содержит сложные органические соединения (сивушные масла и фенолы), усложняющие переработку алкоголя печенью.
Поскоростиопьяненияводка лидер: в ней нет примесей, замедляющих всасывание этанола, в отличие от виски, содержащего дубильные вещества.
Ухудшает работу ЖКТ, может привести к гастриту и язве желудка.
Способствует развитию цирроза печени и импотенции.
Виски
Негативно влияет на печень и почки.
Может ухудшить зрение при регулярном употреблении.
Со временем снижает речевые и двигательные навыки.
Неожиданный вред виски
Помимо воздействия алкоголя, опасность виски кроется в способе его употребления. Многие пьют его с газированными напитками, особенно с "Колой".
"В этом случае организм получает ударную дозу сахара и углекислого газа, что усиливает нагрузку на поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему", — предупреждает Шмелева.
Однако есть и неожиданное преимущество: в небольших дозах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.
Вывод
Оба напитка вредны при частом употреблении, но водка быстрее вызывает зависимость, тогда как виски сильнее влияет на похмелье и печень. В любом случае лучше соблюдать умеренность и не злоупотреблять алкоголем.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)