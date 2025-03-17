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Какой алкоголь опаснее: крепкий, но чистый или благородный, но с примесями

2:30
Здоровье

Алкоголь сопровождает человечество с древних времен, но споры о том, какой напиток вреднее, не утихают. Водка, виски, коньяк — все они имеют своих поклонников, но какой же из них быстрее сведет человека в могилу? Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева поделилась своим мнением в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Что опаснее: водка или виски?

По словам врача, главный фактор вреда — это не сам напиток, а его количество и частота употребления.

  • Водкабыстрее вызывает алкогольную зависимость: из-за своей крепости и нейтрального вкуса она легко пьется в больших дозах. Кроме того, ее потребление сильнее бьет по нервной системе и психике, провоцируя агрессию, депрессию и другие расстройства.
  • Вискидаетболее тяжелое похмелье: так как содержит сложные органические соединения (сивушные масла и фенолы), усложняющие переработку алкоголя печенью.
  • Поскоростиопьяненияводка лидер: в ней нет примесей, замедляющих всасывание этанола, в отличие от виски, содержащего дубильные вещества.

Какие органы страдают сильнее

Водка

  • Разрушает центральную нервную систему, снижая когнитивные способности.
  • Ухудшает работу ЖКТ, может привести к гастриту и язве желудка.
  • Способствует развитию цирроза печени и импотенции.

Виски

  • Негативно влияет на печень и почки.
  • Может ухудшить зрение при регулярном употреблении.
  • Со временем снижает речевые и двигательные навыки.

Неожиданный вред виски

Помимо воздействия алкоголя, опасность виски кроется в способе его употребления. Многие пьют его с газированными напитками, особенно с "Колой".

"В этом случае организм получает ударную дозу сахара и углекислого газа, что усиливает нагрузку на поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему", — предупреждает Шмелева.

Однако есть и неожиданное преимущество: в небольших дозах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.

Вывод

Оба напитка вредны при частом употреблении, но водка быстрее вызывает зависимость, тогда как виски сильнее влияет на похмелье и печень. В любом случае лучше соблюдать умеренность и не злоупотреблять алкоголем.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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