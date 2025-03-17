Недосып убивает: чем опасно хроническое недосыпание и как спастись от усталости

Каждое утро миллионы людей просыпаются с ощущением разбитости, пытаясь взбодриться чашкой кофе. Однако хронический недосып - не просто усталость, а серьезный фактор риска для здоровья. О том, какие последствия он может вызвать и как бороться с дневной сонливостью, рассказала врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева в интервью "Радио 1".
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Девушка спит
Чем опасен хронический недосып
Многие недооценивают влияние сна на здоровье. Однако, как отмечает Лебедева, недостаток сна повышает риски развития серьезных заболеваний, включая:
Сахарный диабет: нарушение сна влияет на обмен веществ и гормональный баланс.
Чем дольше человек игнорирует проблему, тем выше вероятность ухудшения состояния.
Как бороться с дневной сонливостью
Лебедева рекомендует не игнорировать сигналы организма. Если человек ощущает, что недоспал, важно найти способ компенсировать дефицит сна.
"Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном", — объясняет врач.
Даже короткий отдых в течение дня (10-20 минут) может значительно повысить работоспособность. Причем неважно, где именно это сделать: можно расслабиться даже в метро, такси или сидя в офисе.
Когда стоит насторожиться
Если даже после полноценного ночного сна сохраняется сильная усталость, это может быть признаком:
Апноэ (остановки дыхания во сне);
Дефицита витаминов и микроэлементов;
Нарушений работы щитовидной железы;
Хронического стресса и нервного истощения.
В таких случаях стоит обратиться к специалисту и пройти диагностику.
Вывод
Недосып — это не просто дискомфорт, а серьезная угроза здоровью. Важно соблюдать режим сна и находить возможности для отдыха даже в течение дня. Короткий дневной сон может стать отличным способом поддержания энергии и продуктивности.
Уточнения
Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.