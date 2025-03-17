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Недосып убивает: чем опасно хроническое недосыпание и как спастись от усталости

2:29
Здоровье

Каждое утро миллионы людей просыпаются с ощущением разбитости, пытаясь взбодриться чашкой кофе. Однако хронический недосып - не просто усталость, а серьезный фактор риска для здоровья. О том, какие последствия он может вызвать и как бороться с дневной сонливостью, рассказала врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева в интервью "Радио 1".

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Чем опасен хронический недосып

Многие недооценивают влияние сна на здоровье. Однако, как отмечает Лебедева, недостаток сна повышает риски развития серьезных заболеваний, включая:

  • Сахарный диабет: нарушение сна влияет на обмен веществ и гормональный баланс.
  • Ожирение: нехватка сна провоцирует выработку гормонов, увеличивающих аппетит.
  • Гипертонию: плохой сон нарушает регуляцию артериального давления.
  • Инсульт: хронический недосып ослабляет сердечно-сосудистую систему.

Чем дольше человек игнорирует проблему, тем выше вероятность ухудшения состояния.

Как бороться с дневной сонливостью

Лебедева рекомендует не игнорировать сигналы организма. Если человек ощущает, что недоспал, важно найти способ компенсировать дефицит сна.

"Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном", — объясняет врач.

Даже короткий отдых в течение дня (10-20 минут) может значительно повысить работоспособность. Причем неважно, где именно это сделать: можно расслабиться даже в метро, такси или сидя в офисе.

Когда стоит насторожиться

Если даже после полноценного ночного сна сохраняется сильная усталость, это может быть признаком:

  • Апноэ (остановки дыхания во сне);
  • Дефицита витаминов и микроэлементов;
  • Нарушений работы щитовидной железы;
  • Хронического стресса и нервного истощения.

В таких случаях стоит обратиться к специалисту и пройти диагностику.

Вывод

Недосып — это не просто дискомфорт, а серьезная угроза здоровью. Важно соблюдать режим сна и находить возможности для отдыха даже в течение дня. Короткий дневной сон может стать отличным способом поддержания энергии и продуктивности.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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