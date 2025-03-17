Недосып убивает: чем опасно хроническое недосыпание и как спастись от усталости

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое утро миллионы людей просыпаются с ощущением разбитости, пытаясь взбодриться чашкой кофе. Однако хронический недосып - не просто усталость, а серьезный фактор риска для здоровья. О том, какие последствия он может вызвать и как бороться с дневной сонливостью, рассказала врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева в интервью "Радио 1".

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Чем опасен хронический недосып

Многие недооценивают влияние сна на здоровье. Однако, как отмечает Лебедева, недостаток сна повышает риски развития серьезных заболеваний, включая:

Сахарный диабет: нарушение сна влияет на обмен веществ и гормональный баланс.

нарушение сна влияет на обмен веществ и гормональный баланс. Ожирение: нехватка сна провоцирует выработку гормонов, увеличивающих аппетит.

нехватка сна провоцирует выработку гормонов, увеличивающих аппетит. Гипертонию: плохой сон нарушает регуляцию артериального давления.

плохой сон нарушает регуляцию артериального давления. Инсульт: хронический недосып ослабляет сердечно-сосудистую систему.

Чем дольше человек игнорирует проблему, тем выше вероятность ухудшения состояния.

Как бороться с дневной сонливостью

Лебедева рекомендует не игнорировать сигналы организма. Если человек ощущает, что недоспал, важно найти способ компенсировать дефицит сна.

"Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном", — объясняет врач.

Даже короткий отдых в течение дня (10-20 минут) может значительно повысить работоспособность. Причем неважно, где именно это сделать: можно расслабиться даже в метро, такси или сидя в офисе.

Когда стоит насторожиться

Если даже после полноценного ночного сна сохраняется сильная усталость, это может быть признаком:

Апноэ (остановки дыхания во сне);

Дефицита витаминов и микроэлементов;

Нарушений работы щитовидной железы;

Хронического стресса и нервного истощения.

В таких случаях стоит обратиться к специалисту и пройти диагностику.

Вывод

Недосып — это не просто дискомфорт, а серьезная угроза здоровью. Важно соблюдать режим сна и находить возможности для отдыха даже в течение дня. Короткий дневной сон может стать отличным способом поддержания энергии и продуктивности.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

