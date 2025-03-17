Смертельный пар: школьница из Дзержинска умерла после использования вейпа

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Белоруссии произошел первый летальный случай, связанный с употреблением вейпа, сообщает EADaily. В Дзержинске после курения электронного устройства скончалась 16-летняя девушка. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации работы ИДН главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

"Каждый год фиксируются случаи госпитализации детей после употребления парогенераторов. Это были первые тревожные сигналы… На прошлой неделе в Дзержинске зафиксирована смерть 16-летней девочки, которая за несколько минут до трагедии находилась в компании и парила вейп", — отметил он.

По его словам, подросток внезапно потеряла сознание и так и не пришла в себя.

"К сожалению, мы констатируем первую смерть в результате курения вейпа", — подчеркнул представитель МВД.

Доступность вейпов и рост нарушений

Демидович также сообщил, что сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН) в феврале выявили 55 граждан, которые незаконно продавали несовершеннолетним вейпы и жидкости к ним. Кроме того, более 200 подростков были замечены за использованием парогенераторов в учебных заведениях.

Основной причиной популярности вейпов среди молодежи он назвал их легкую доступность.

"Электронные системы курения приравниваются к обычным сигаретам. За их употребление в неположенных местах предусмотрен штраф до четырех базовых величин", — уточнил представитель МВД.

Планы по ужесточению запретов

В Белоруссии продолжается работа по ужесточению регулирования вейп-продукции. Демидович подчеркнул, что в стране рассматривают два варианта:

Полный запрет на продажу электронных сигарет.

на продажу электронных сигарет. Ограничение состава жидкостей, исключающее использование пищевых ароматизаторов.

Вопрос о запрете электронных систем курения обсуждается на фоне ужесточения контроля за их оборотом. Уже в конце 2024 года власти Белоруссии объявили о намерении ввести минимальные и максимальные розничные цены на вейпы, а также усилить борьбу с их незаконной продажей несовершеннолетним.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полный запрет на реализацию вейпов уже действует в 30 странах мира. Белоруссия может стать одной из них.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

