Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели
Скандинавский стиль без ценника из ИКЕА: как создать уют с минимальными затратами
Сахарный капкан: можно ли слезть со сладкой иглы без ломки
Как обновить дачу без ремонта? 5 простых и бюджетных идей
Недосып убивает: чем опасно хроническое недосыпание и как спастись от усталости
Голодные и опасные: медведи Йеллоустоуна начали охоту
50% на проезд: ФАС вводит круглогодичные скидки на поезда для юных путешественников
Модель качает пресс, не вставая с кровати! Как ей это удаётся?
Певица Валерия засекла Иосифа Пригожина с некой молодой красоткой

Смертельный пар: школьница из Дзержинска умерла после использования вейпа

2:34
Здоровье

В Белоруссии произошел первый летальный случай, связанный с употреблением вейпа, сообщает EADaily. В Дзержинске после курения электронного устройства скончалась 16-летняя девушка. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации работы ИДН главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

"Каждый год фиксируются случаи госпитализации детей после употребления парогенераторов. Это были первые тревожные сигналы… На прошлой неделе в Дзержинске зафиксирована смерть 16-летней девочки, которая за несколько минут до трагедии находилась в компании и парила вейп", — отметил он.

По его словам, подросток внезапно потеряла сознание и так и не пришла в себя.

"К сожалению, мы констатируем первую смерть в результате курения вейпа", — подчеркнул представитель МВД.

Доступность вейпов и рост нарушений

Демидович также сообщил, что сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН) в феврале выявили 55 граждан, которые незаконно продавали несовершеннолетним вейпы и жидкости к ним. Кроме того, более 200 подростков были замечены за использованием парогенераторов в учебных заведениях.

Основной причиной популярности вейпов среди молодежи он назвал их легкую доступность.

"Электронные системы курения приравниваются к обычным сигаретам. За их употребление в неположенных местах предусмотрен штраф до четырех базовых величин", — уточнил представитель МВД.

Планы по ужесточению запретов

В Белоруссии продолжается работа по ужесточению регулирования вейп-продукции. Демидович подчеркнул, что в стране рассматривают два варианта:

  • Полный запрет на продажу электронных сигарет.
  • Ограничение состава жидкостей, исключающее использование пищевых ароматизаторов.

Вопрос о запрете электронных систем курения обсуждается на фоне ужесточения контроля за их оборотом. Уже в конце 2024 года власти Белоруссии объявили о намерении ввести минимальные и максимальные розничные цены на вейпы, а также усилить борьбу с их незаконной продажей несовершеннолетним.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полный запрет на реализацию вейпов уже действует в 30 странах мира. Белоруссия может стать одной из них.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет
Еда и рецепты
Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет Аудио 
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели
Скандинавский стиль без ценника из ИКЕА: как создать уют с минимальными затратами
Сахарный капкан: можно ли слезть со сладкой иглы без ломки
Как обновить дачу без ремонта? 5 простых и бюджетных идей
Недосып убивает: чем опасно хроническое недосыпание и как спастись от усталости
Голодные и опасные: медведи Йеллоустоуна начали охоту
50% на проезд: ФАС вводит круглогодичные скидки на поезда для юных путешественников
Модель качает пресс, не вставая с кровати! Как ей это удаётся?
Певица Валерия засекла Иосифа Пригожина с некой молодой красоткой
Вместо Турции и Египта: россияне открыли для себя новый способ путешествий — что такое монастыринг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.