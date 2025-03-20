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Этот простой совет спасёт ваши почки при приёме антибиотиков: уролог раскрыла секрет

1:22
Здоровье

Уролог Европейского медицинского центра (EMC) Людмила Тихонова сообщила, что для снижения негативного воздействия антибактериальных препаратов на мочевую систему важно увеличить потребление воды во время их приёма.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Врач рассказала, что почки играют ключевую роль в фильтрации крови, удаляя из нее ненужные вещества и выводя их с мочой. Однако некоторые компоненты антибиотиков могут негативно влиять на почки, вызывая повреждение тканей или нарушая их функции, сообщает Газета.Ru.

"Чтобы снизить влияние антибактериальных препаратов на мочевую систему, во время приема важно увеличить количество употребляемой жидкости, в первую очередь — воды", — сказала Тихонова.

Также необходимо строго соблюдать дозировку и продолжительность терапии, назначенные врачом, добавила эксперт.

Антибиотики могут вызывать различные побочные эффекты, включая патологии почек. Например, некоторые из них, такие как аминогликозиды, применяемые для лечения тяжелых бактериальных инфекций, могут привести к острой почечной недостаточности из-за поражения почечных канальцев. Однако при своевременной диагностике и правильном лечении эти состояния обычно обратимы, резюмировала специалист.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования и спермообразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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