Врач раскрыла тайну: почему звёздочки бегут перед глазами, когда резко встаешь

Многим людям знакомо ощущение появления мерцающих "звездочек" перед глазами при резком вставании. Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, почему это происходит и с какими заболеваниями может быть связано.
По словам врача, обычно это связано с ортостатической гипотензией — состоянием, при котором систолическое артериальное давление снижается на 20 мм рт. ст. и более или диастолическое — на 10 мм рт. ст. и более в течение первых трех минут после смены позы. Это связано с нарушением регуляции тонуса сосудов, частоты сердечных сокращений и других показателей гемодинамики.
Причины такого симптома могут быть разнообразными. Он может указывать на нейрогенные нарушения, такие как синдром Бредбери-Эгглстона, множественная системная атрофия, болезнь Паркинсона, наследственная семейная дизавтономия или недостаточность дофамин-бета-гидроксилазы. Также это может быть связано с кардиологическими заболеваниями (гипотония, гипертония, нарушения сердечного ритма) и эндокринными нарушениями (гипотиреоз, сахарный диабет, нарушение функции надпочечников).
Такой симптом может возникать на фоне приема некоторых лекарств, таких как альфа- и бета-адреноблокаторы, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты, дофаминергические препараты, антидепрессанты, миорелаксанты и антихолинергические средства, сообщает Газета.Ru.
Кроме того, подобный симптом может сопровождать дистрофические и дегенеративные процессы в сетчатке, такие как витреохориоретинальные сращения, тракции, внезапная задняя отслойка стекловидного тела и разрывы сетчатки.
"В любом случае, при возникновении этого симптома имеет смысл обратиться к врачу-офтальмологу, пройти диагностическое обследование и, если есть показания, дополнительное обследование у других специалистов", — добавила Миргородская.
Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.
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