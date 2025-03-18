Не только витамин D: как солнечный свет влияет на кишечные бактерии

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Британской Колумбии (Канада) обнаружили, что ультрафиолетовое (УФ) излучение влияет на состав кишечных бактерий. Это открытие может помочь в лечении аутоиммунных заболеваний, включая воспалительные болезни кишечника.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Как УФ-лучи влияют на организм

Солнечное излучение делится на два типа:

UVB - вызывает ожоги, но участвует в синтезе витамина D.

- вызывает ожоги, но участвует в синтезе витамина D. UVA - проникает глубже в кожу, способствуя её старению.

Несмотря на вред избыточного УФ-излучения, умеренные дозы необходимы для здоровья костей, иммунной системы и, как выяснилось, кишечного микробиома.

Что показало исследование

В эксперименте участвовала 21 женщина, которых подвергли воздействию UVB-излучения. Результаты:

У тех, кто не принимал витамин D, разнообразие кишечных бактерий увеличилось.

У тех, кто принимал добавки, изменений не произошло.

Это говорит о том, что витамин D может играть роль посредника между солнечным светом и активностью кишечных микроорганизмов.

Почему это важно

Исследователи считают, что понимание этой связи поможет разработать новые подходы к лечению воспалительных заболеваний, включая болезнь Крона и язвенный колит.

В будущем планируются дополнительные исследования, которые помогут раскрыть все механизмы этого влияния.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

