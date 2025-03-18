Не только витамин D: как солнечный свет влияет на кишечные бактерии

Учёные из Университета Британской Колумбии (Канада) обнаружили, что ультрафиолетовое (УФ) излучение влияет на состав кишечных бактерий. Это открытие может помочь в лечении аутоиммунных заболеваний, включая воспалительные болезни кишечника.
Солнечное излучение делится на два типа:
Несмотря на вред избыточного УФ-излучения, умеренные дозы необходимы для здоровья костей, иммунной системы и, как выяснилось, кишечного микробиома.
Что показало исследование
В эксперименте участвовала 21 женщина, которых подвергли воздействию UVB-излучения. Результаты:
Это говорит о том, что витамин D может играть роль посредника между солнечным светом и активностью кишечных микроорганизмов.
Почему это важно
Исследователи считают, что понимание этой связи поможет разработать новые подходы к лечению воспалительных заболеваний, включая болезнь Крона и язвенный колит.
В будущем планируются дополнительные исследования, которые помогут раскрыть все механизмы этого влияния.
Ультрафиоле́товое излуче́ние - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.