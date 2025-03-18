Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянное использование GPS-навигации может негативно сказаться на памяти и даже повысить риск развития деменции, предупреждает невролог Ш. Бинг.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Как навигатор влияет на мозг

Когда водитель самостоятельно прокладывает маршрут, он активно задействует области мозга, отвечающие за память и ориентацию. Однако, если полностью полагаться на навигатор, этот навык ослабевает.

Исследования показывают:

Водители, запоминающие карты и маршруты, лучше развивают мозг .

. У таксистов и водителей скорых, регулярно ориентирующихся на местности, риск болезни Альцгеймера ниже.

Как сохранить здоровье мозга

Специалист советует:

Чаще прокладывать маршрут мысленно перед включением GPS.

перед включением GPS. Ориентироваться по окружающим объектам вместо слепого следования указаниям.

вместо слепого следования указаниям. Иногда ездить без навигатора, чтобы тренировать пространственную память.

Таким образом, отказ от постоянного использования GPS поможет мозгу оставаться активным и снизит риск когнитивных нарушений.

Уточнения

GPS-навигатор - устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.

