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Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит

1:08
Здоровье

Постоянное использование GPS-навигации может негативно сказаться на памяти и даже повысить риск развития деменции, предупреждает невролог Ш. Бинг.

навигатор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
навигатор

Как навигатор влияет на мозг

Когда водитель самостоятельно прокладывает маршрут, он активно задействует области мозга, отвечающие за память и ориентацию. Однако, если полностью полагаться на навигатор, этот навык ослабевает.

Исследования показывают:

  • Водители, запоминающие карты и маршруты, лучше развивают мозг.

  • У таксистов и водителей скорых, регулярно ориентирующихся на местности, риск болезни Альцгеймера ниже.

Как сохранить здоровье мозга

Специалист советует:

  • Чаще прокладывать маршрут мысленно перед включением GPS.

  • Ориентироваться по окружающим объектам вместо слепого следования указаниям.

  • Иногда ездить без навигатора, чтобы тренировать пространственную память.

Таким образом, отказ от постоянного использования GPS поможет мозгу оставаться активным и снизит риск когнитивных нарушений.

Уточнения

GPS-навигатор - устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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