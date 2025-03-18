Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит
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Постоянное использование GPS-навигации может негативно сказаться на памяти и даже повысить риск развития деменции, предупреждает невролог Ш. Бинг.
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навигатор
Как навигатор влияет на мозг
Когда водитель самостоятельно прокладывает маршрут, он активно задействует области мозга, отвечающие за память и ориентацию. Однако, если полностью полагаться на навигатор, этот навык ослабевает.
Исследования показывают:
- Водители, запоминающие карты и маршруты, лучше развивают мозг.
- У таксистов и водителей скорых, регулярно ориентирующихся на местности, риск болезни Альцгеймера ниже.
Как сохранить здоровье мозга
Специалист советует:
- Чаще прокладывать маршрут мысленно перед включением GPS.
- Ориентироваться по окружающим объектам вместо слепого следования указаниям.
- Иногда ездить без навигатора, чтобы тренировать пространственную память.
Таким образом, отказ от постоянного использования GPS поможет мозгу оставаться активным и снизит риск когнитивных нарушений.
Уточнения
GPS-навигатор - устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.
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Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза