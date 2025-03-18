Ароматизаторы в доме могут вредить здоровью: вот чем они опасны

Ароматизаторы создают уютную атмосферу и помогают скрыть неприятные запахи, но их влияние на здоровье может быть далеко не таким безобидным. Терапевт Д. Пронина рассказала, какие скрытые риски несут эти средства.
В состав большинства бытовых освежителей входят летучие органические соединения, такие как:
К каким проблемам это может привести
Регулярное вдыхание химических компонентов ароматизаторов может негативно сказаться на нервной и дыхательной системах. Кроме того, мускусные соединения, входящие в состав многих освежителей, имеют свойство накапливаться в организме и могут повлиять на эндокринную систему.
Как минимизировать риски
Врач советует избегать освежителей с высоким содержанием химии и отдавать предпочтение натуральным альтернативам:
Безопасность воздуха в помещении важнее искусственных ароматов, поэтому стоит внимательно относиться к выбору освежающих средств.
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