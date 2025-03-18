Ароматизаторы в доме могут вредить здоровью: вот чем они опасны

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ароматизаторы создают уютную атмосферу и помогают скрыть неприятные запахи, но их влияние на здоровье может быть далеко не таким безобидным. Терапевт Д. Пронина рассказала, какие скрытые риски несут эти средства.

Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эфирное масло

Что не так с ароматизаторами

В состав большинства бытовых освежителей входят летучие органические соединения, такие как:

Бензол и толуол - могут вызывать раздражение слизистых и головные боли.

- могут вызывать раздражение слизистых и головные боли. Формальдегид - токсичное вещество, провоцирующее аллергические реакции.

- токсичное вещество, провоцирующее аллергические реакции. Фталаты - нарушают работу гормональной системы.

- нарушают работу гормональной системы. Лимонен - способен вступать в реакцию с озоном, образуя вредные соединения.

К каким проблемам это может привести

Регулярное вдыхание химических компонентов ароматизаторов может негативно сказаться на нервной и дыхательной системах. Кроме того, мускусные соединения, входящие в состав многих освежителей, имеют свойство накапливаться в организме и могут повлиять на эндокринную систему.

Как минимизировать риски

Врач советует избегать освежителей с высоким содержанием химии и отдавать предпочтение натуральным альтернативам:

Эфирные масла (цитрусовые, лаванда, чайное дерево).

(цитрусовые, лаванда, чайное дерево). Цедра фруктов, сухие травы и лепестки цветов - натуральные способы создать приятный аромат в доме.

Безопасность воздуха в помещении важнее искусственных ароматов, поэтому стоит внимательно относиться к выбору освежающих средств.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

