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Ароматизаторы в доме могут вредить здоровью: вот чем они опасны

1:35
Здоровье

Ароматизаторы создают уютную атмосферу и помогают скрыть неприятные запахи, но их влияние на здоровье может быть далеко не таким безобидным. Терапевт Д. Пронина рассказала, какие скрытые риски несут эти средства.

Эфирное масло
Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эфирное масло

Что не так с ароматизаторами

В состав большинства бытовых освежителей входят летучие органические соединения, такие как:

  • Бензол и толуол - могут вызывать раздражение слизистых и головные боли.
  • Формальдегид - токсичное вещество, провоцирующее аллергические реакции.
  • Фталаты - нарушают работу гормональной системы.
  • Лимонен - способен вступать в реакцию с озоном, образуя вредные соединения.

К каким проблемам это может привести

Регулярное вдыхание химических компонентов ароматизаторов может негативно сказаться на нервной и дыхательной системах. Кроме того, мускусные соединения, входящие в состав многих освежителей, имеют свойство накапливаться в организме и могут повлиять на эндокринную систему.

Как минимизировать риски

Врач советует избегать освежителей с высоким содержанием химии и отдавать предпочтение натуральным альтернативам:

  • Эфирные масла (цитрусовые, лаванда, чайное дерево).
  • Цедра фруктов, сухие травы и лепестки цветов - натуральные способы создать приятный аромат в доме.

Безопасность воздуха в помещении важнее искусственных ароматов, поэтому стоит внимательно относиться к выбору освежающих средств.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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