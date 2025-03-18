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Опасность в воздухе: какие деревья провоцируют аллергию весной

1:14
Здоровье

Весна приносит не только тепло и цветение, но и сезонную аллергию. Поллиноз - это реакция организма на пыльцу растений, вызывающая воспаление слизистых глаз, дыхательных путей и ротоглотки.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Какие растения наиболее опасны

По словам экспертов, главными источниками весенней аллергии являются:

  • Ольха - начинает пылить одной из первых.

  • Орешник - также активен в раннюю весну.

  • Берёза - один из самых сильных аллергенов, пик пыления приходится на апрель-май.

Почему важно не игнорировать симптомы

Если не принимать меры, поллиноз может перерасти в бронхиальную астму. Причём с каждым годом число людей, страдающих от аллергии, растёт, а болезнь может проявиться в любом возрасте.

Как подготовиться к сезону аллергии

Аллергологи советуют не ждать появления симптомов, а заранее пройти профилактику. Лучшее время для начала лечения — осень, когда можно провести тесты и подготовить организм к цветению.

Если же первые признаки аллергии уже появились, важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы подобрать эффективное лечение.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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