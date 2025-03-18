Опасность в воздухе: какие деревья провоцируют аллергию весной

Весна приносит не только тепло и цветение, но и сезонную аллергию. Поллиноз - это реакция организма на пыльцу растений, вызывающая воспаление слизистых глаз, дыхательных путей и ротоглотки.
По словам экспертов, главными источниками весенней аллергии являются:
Почему важно не игнорировать симптомы
Если не принимать меры, поллиноз может перерасти в бронхиальную астму. Причём с каждым годом число людей, страдающих от аллергии, растёт, а болезнь может проявиться в любом возрасте.
Как подготовиться к сезону аллергии
Аллергологи советуют не ждать появления симптомов, а заранее пройти профилактику. Лучшее время для начала лечения — осень, когда можно провести тесты и подготовить организм к цветению.
Если же первые признаки аллергии уже появились, важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы подобрать эффективное лечение.
Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.