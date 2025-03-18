Недостаток движения замедляет ваш прогресс: как разогнать метаболизм

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если процесс похудения замедлился, возможно, дело не в диете, а в скрытых факторах. Диетолог Е. Арзамасцев рассказал, что может тормозить снижение веса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Главные причины замедленного похудения:

1. Нарушение режима питания

Пропуск завтрака или редкие приёмы пищи замедляют метаболизм.

Долгое голодание приводит к перееданию, а организм запасает жир.

2. Гормональные сбои

Проблемы с щитовидной железой замедляют обмен веществ.

Дефицит гормонов может вызывать слабость и постоянный голод.

3. Хронический стресс

Повышенный кортизол стимулирует тягу к сладкому и углеводам.

Организм задерживает жидкость, из-за чего вес стоит на месте.

4. Недостаток физической активности

Без регулярных тренировок тело теряет мышцы, а не жир.

Дефицит движения снижает общий расход калорий.

Как ускорить процесс

Специалист советует сбалансировать питание, не допускать перегибов в калориях и сочетать кардио с силовыми нагрузками. Уже за первый месяц правильного похудения можно потерять до 5% жировой массы!

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

