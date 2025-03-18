Недостаток движения замедляет ваш прогресс: как разогнать метаболизм

Если процесс похудения замедлился, возможно, дело не в диете, а в скрытых факторах. Диетолог Е. Арзамасцев рассказал, что может тормозить снижение веса.
Главные причины замедленного похудения:
1. Нарушение режима питания
2. Гормональные сбои
3. Хронический стресс
4. Недостаток физической активности
Как ускорить процесс
Специалист советует сбалансировать питание, не допускать перегибов в калориях и сочетать кардио с силовыми нагрузками. Уже за первый месяц правильного похудения можно потерять до 5% жировой массы!
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.