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ИИ наступает: смогут ли роботы заменить медсестёр в больницах

2:33
Здоровье

Искусственный интеллект (ИИ) всё активнее внедряется в медицинскую сферу, предлагая решения для автоматизации рутинных задач и оптимизации процессов ухода за пациентами. Однако это вызывает обеспокоенность среди медицинских работников, особенно медсестёр, которые опасаются снижения качества ухода и замены человеческого фактора машинами.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Расширение применения ИИ в больницах

Современные технологии ИИ позволяют автоматизировать такие задачи, как мониторинг жизненных показателей пациентов, предоставление информации и подготовка к медицинским процедурам. Компании, подобные Hippocratic AI, предлагают услуги ИИ-ассистентов, способных взаимодействовать с пациентами на разных языках и в любое время суток. Это позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал и повысить эффективность работы больниц.

Опасения медицинских работников

Несмотря на очевидные преимущества, многие медсёстры и их профсоюзы выражают обеспокоенность по поводу внедрения ИИ в медицинскую практику. Они считают, что чрезмерная автоматизация может подорвать их профессиональные навыки и негативно сказаться на качестве ухода за пациентами. Существует риск чрезмерной зависимости от автоматизированных протоколов и возникновения ложных тревог, что может привести к снижению внимания к индивидуальным потребностям пациентов.

Реальные случаи и вызовы

В некоторых больницах уже возникали ситуации, когда рекомендации ИИ не учитывали индивидуальные особенности пациентов. Например, в одном случае система рекомендовала стандартный протокол лечения, не принимая во внимание специфические медицинские показания пациента, что могло привести к негативным последствиям. Такие ситуации подчёркивают необходимость сохранения человеческого контроля и критического мышления в медицинской практике.

Баланс между технологиями и человеческим фактором

Эксперты отмечают, что, несмотря на стремительное развитие технологий, ИИ не может полностью заменить человеческий элемент в медицине. Медицинские работники обладают эмпатией, интуицией и способностью учитывать нюансы, которые сложно запрограммировать в машине. Поэтому важно найти баланс между использованием технологий для повышения эффективности и сохранением человеческого участия для обеспечения качественного ухода за пациентами.

Уточнения

Автоматизация - применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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