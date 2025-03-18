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Мозг станет острее бритвы: продукты для памяти и ясного мышления

3:02
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, как питание влияет на работу вашего мозга? Оказывается, определённые продукты могут значительно улучшить когнитивные функции, память и настроение. Психиатр-диетолог и преподаватель Гарвардской медицинской школы Ума Найду выделяет шесть продуктов, которые особенно полезны для здоровья мозга, сообщает MedPulse.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

1. Специи

Специи не только придают блюдам аромат, но и обладают антиоксидантными свойствами, защищая мозг от окислительного стресса. Куркума, например, содержит куркумин, который может снижать уровень тревожности и защищать гиппокамп — область мозга, ответственную за память. Шафран также известен своими антидепрессивными свойствами.

2. Ферментированные продукты

Продукты, прошедшие ферментацию, такие как йогурт с активными культурами, квашеная капуста, кимчи и чайный гриб, богаты пробиотиками, которые улучшают здоровье кишечника и могут снижать уровень тревожности. Здоровый кишечник тесно связан с улучшением когнитивных функций и настроения.

3. Тёмный шоколад

Тёмный шоколад является отличным источником железа, которое помогает формировать оболочку, защищающую нейроны, и участвует в синтезе химических веществ, влияющих на настроение. Исследования показывают, что регулярное потребление тёмного шоколада снижает риск симптомов депрессии на 70%.

4. Авокадо

Авокадо богато магнием, который необходим для правильного функционирования мозга. Дефицит магния связывают с повышенным риском депрессии, а его достаточное потребление способствует улучшению настроения и когнитивных функций.

5. Орехи

Орехи содержат полезные жиры и масла, необходимые для нормальной работы мозга, а также витамины и минералы, такие как селен в бразильских орехах. Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в грецких орехах, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, улучшая мышление и память.

6. Листовая зелень

Зелёные листовые овощи, такие как шпинат, мангольд и листья одуванчика, богаты витамином Е, каротиноидами и флавоноидами, которые защищают от деменции и снижения когнитивных функций. Они также являются отличным источником фолата, важного для образования эритроцитов и поддержания нейротрансмиттеров.

Включение этих продуктов в ежедневный рацион может значительно улучшить работу мозга, повысить настроение и обострить память. Однако важно помнить, что сбалансированное питание, регулярная физическая активность и достаточный отдых являются ключевыми факторами для поддержания общего здоровья и благополучия.

Уточнения

Куркумин диферулоилметан - основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы. Используется в качестве пищевого красителя, входит в Кодекс Алиментариус под кодом E100.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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