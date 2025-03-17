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Натуральная защита от простуд: фрукт, который укрепит вашу иммунную систему

1:29
Здоровье

В разгар сезона простуд и гриппа многие ищут натуральные способы поддержать иммунитет. Помимо здорового образа жизни, важно включить в рацион продукты, которые помогают организму бороться с вирусами.

Guanábana colombiana
Фото: commons.wikimedia.org by Aliman5040, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Guanábana colombiana

Среди них особое место занимает гравиола (она же гуанабана) — тропический фрукт из Центральной и Южной Америки, известный своим сладко-кислым вкусом и уникальным составом.

Чем гравиола полезна для иммунитета?

  • Рекордное содержание витамина C

Этот мощный антиоксидант сокращает длительность и тяжесть простудных заболеваний, помогая организму быстрее справляться с инфекциями.

  • Витамины группы B

В составе гравиолы есть тиамин (B1) и рибофлавин (B2), которые поддерживают энергетический обмен и укрепляют защитные силы организма.

  • Минералы для иммунитета

Железо, кальций и магний в составе фрукта способствуют выработке лейкоцитов - клеток, защищающих организм от инфекций.

  • Мощные антиоксиданты

Гравиола богата флавоноидами и ацетогенинами, которые защищают клетки от повреждений, замедляют старение и нейтрализуют действие свободных радикалов.

  • Антибактериальные и противовирусные свойства

Некоторые исследования показывают, что гравиола обладает противовирусным и антибактериальным эффектом, помогая организму справляться с сезонными инфекциями.

Уточнения

Смета́нное я́блоко или анно́на колю́чая (лат. Annona muricata) — дерево с широкими зелёными листьями, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae), ближайший родственник черимойи (Annona cherimola). Одно из ценнейших тропических плодовых деревьев.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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