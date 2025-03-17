Натуральная защита от простуд: фрукт, который укрепит вашу иммунную систему

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В разгар сезона простуд и гриппа многие ищут натуральные способы поддержать иммунитет. Помимо здорового образа жизни, важно включить в рацион продукты, которые помогают организму бороться с вирусами.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliman5040, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Guanábana colombiana

Среди них особое место занимает гравиола (она же гуанабана) — тропический фрукт из Центральной и Южной Америки, известный своим сладко-кислым вкусом и уникальным составом.

Чем гравиола полезна для иммунитета?

Рекордное содержание витамина C

Этот мощный антиоксидант сокращает длительность и тяжесть простудных заболеваний, помогая организму быстрее справляться с инфекциями.

Витамины группы B

В составе гравиолы есть тиамин (B1) и рибофлавин (B2), которые поддерживают энергетический обмен и укрепляют защитные силы организма.

Минералы для иммунитета

Железо, кальций и магний в составе фрукта способствуют выработке лейкоцитов - клеток, защищающих организм от инфекций.

Мощные антиоксиданты

Гравиола богата флавоноидами и ацетогенинами, которые защищают клетки от повреждений, замедляют старение и нейтрализуют действие свободных радикалов.

Антибактериальные и противовирусные свойства

Некоторые исследования показывают, что гравиола обладает противовирусным и антибактериальным эффектом, помогая организму справляться с сезонными инфекциями.

Уточнения

Смета́нное я́блоко или анно́на колю́чая (лат. Annona muricata) — дерево с широкими зелёными листьями, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae), ближайший родственник черимойи (Annona cherimola). Одно из ценнейших тропических плодовых деревьев.

