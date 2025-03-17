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Укачивание в транспорте: что делать, чтобы поездки перестали быть мучением

2:15
Здоровье

Проблема укачивания в транспорте знакома многим. Головокружение, тошнота и дискомфорт могут испортить даже самую короткую поездку. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москва 24 рассказала, как справиться с этим состоянием.

Трамвай
Фото: commons.wikimedia.org by Hahys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай

Почему возникает укачивание?

По словам специалиста, кинетоз (именно так называется это явление) чаще встречается у людей со слабым вестибулярным аппаратом. Он расположен во внутреннем ухе и отвечает за ощущение равновесия.

"В транспорте человек находится в статичной позе, а рецепторы ощущают, что он меняет свое положение. В результате у людей со слабым аппаратом возникает тошнота и головокружение", - объяснила Чернышова.

Простые методы борьбы с укачиванием

  • Перебирать ногами. Даже небольшие движения, например, перекаты с пятки на носок, помогают уменьшить противоречие между ощущениями тела и движения транспорта.
  • Смотреть на горизонт. Фиксация взгляда на статичной точке за окном снижает нагрузку на вестибулярный аппарат.
  • Отвлекаться. Разговоры, прослушивание музыки или аудиокниг помогают не концентрироваться на движении.
  • Леденцы и лимон. Рассасывание мятных или имбирных леденцов, а также кусочек лимона могут облегчить неприятные ощущения.
  • Прием специальных препаратов. В аптеке есть лекарства, которые помогают справиться с укачиванием, но перед их приемом лучше проконсультироваться с врачом.

Как укрепить вестибулярный аппарат?

Чтобы избавиться от проблемы в будущем, терапевт советует регулярно тренировать вестибулярный аппарат. В этом помогут:

  • катание на качелях и каруселях
  • игры с переключением внимания, например, волейбол или ловля мяча
  • специальные упражнения:
    1. Лечь на бок на диване, голова — на подушке.
    2. Резко встать, повернуть голову вправо и влево.
    3. Повторить то же самое на другой стороне.

Регулярное выполнение таких упражнений поможет организму адаптироваться к движению и снизит вероятность укачивания.

Уточнения

Вестибуля́рный аппара́т (от лат. vestibulum «преддверие») — орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных; часть внутреннего уха.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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