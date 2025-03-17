Вы удивитесь, но высокий холестерин — это не всегда плохо. В чем секрет

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный уровень холестерина — одна из главных проблем здоровья взрослого населения. В Испании его диагностируют у 50% людей, причем многие даже не подозревают об этом. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин смертности.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Однако холестерин не всегда враг. Он играет важную роль в организме: участвует в формировании клеточных мембран, синтезе гормонов и витамина D. Поэтому важно контролировать уровень холестерина, а не просто стремиться его снизить, сообщает Медпульс.

Почему повышается холестерин?

Кардиолог Аурелио Рохас объясняет, что в большинстве случаев высокий уровень холестерина — это признак метаболических проблем. Основные причины:

Инсулинорезистентность — приводит к нарушению обмена глюкозы и накоплению жиров в крови.

— приводит к нарушению обмена глюкозы и накоплению жиров в крови. Хроническое воспаление — повреждает сосуды и создает риск развития инфарктов и инсультов.

Как естественным образом снизить холестерин?

По словам врача, главная ошибка — просто смотреть на цифры в анализах, не решая основную проблему. Чтобы нормализовать уровень холестерина, важно:

Регулярно заниматься спортом — физическая активность снижает триглицериды и повышает "хороший" холестерин (ЛПВП).

Правильно питаться — исключить сахар и рафинированные продукты, добавить в рацион:

Омега-3 (рыба, орехи, оливковое масло).

(рыба, орехи, оливковое масло). Овощи и фрукты (брокколи, апельсины, чечевица).

(брокколи, апельсины, чечевица). Продукты с клетчаткой, уменьшающие всасывание холестерина.

Контролировать стресс — улучшить сон (7-8 часов), поддерживать социальные связи, чаще находиться на природе.

Полезные добавки для снижения холестерина

Омега-3 — снижает триглицериды и воспаление. Дрожжевой красный рис — природная альтернатива статинам. Куркума — обладает мощным противовоспалительным эффектом. Растворимая клетчатка — помогает выводить холестерин. Витамин B10 — поддерживает работу сердца, снижает побочные эффекты статинов. Зеленый чай — содержит антиоксиданты, полезен для сосудов.

Поддержание здорового уровня холестерина — это не просто профилактика, а важный шаг к долголетию и защите сердца.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

