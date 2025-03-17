Вы удивитесь, но высокий холестерин — это не всегда плохо. В чем секрет

Повышенный уровень холестерина — одна из главных проблем здоровья взрослого населения. В Испании его диагностируют у 50% людей, причем многие даже не подозревают об этом. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин смертности.
Однако холестерин не всегда враг. Он играет важную роль в организме: участвует в формировании клеточных мембран, синтезе гормонов и витамина D. Поэтому важно контролировать уровень холестерина, а не просто стремиться его снизить, сообщает Медпульс.
Кардиолог Аурелио Рохас объясняет, что в большинстве случаев высокий уровень холестерина — это признак метаболических проблем. Основные причины:
По словам врача, главная ошибка — просто смотреть на цифры в анализах, не решая основную проблему. Чтобы нормализовать уровень холестерина, важно:
Регулярно заниматься спортом — физическая активность снижает триглицериды и повышает "хороший" холестерин (ЛПВП).
Правильно питаться — исключить сахар и рафинированные продукты, добавить в рацион:
Контролировать стресс — улучшить сон (7-8 часов), поддерживать социальные связи, чаще находиться на природе.
Поддержание здорового уровня холестерина — это не просто профилактика, а важный шаг к долголетию и защите сердца.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.