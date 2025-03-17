Как оставаться умным в любом возрасте? Витамин, который помогает мозгу

Мозг — один из главных органов нашего тела, и его здоровье напрямую зависит от питания. Одним из ключевых элементов для поддержания когнитивных функций являются витамины группы B. Они помогают сохранить ясность ума, укрепляют память и защищают нервную систему от возрастных изменений.
Витамины этой группы участвуют в обмене веществ, формировании нейромедиаторов и защите клеток от разрушения. Они помогают замедлить процессы старения мозга и снизить риск когнитивных нарушений.
Чтобы получить достаточное количество этих витаминов, стоит включить в рацион:
Регулярное употребление витаминов группы B — залог ясного ума, высокой работоспособности и хорошего самочувствия.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.