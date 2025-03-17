Как оставаться умным в любом возрасте? Витамин, который помогает мозгу

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мозг — один из главных органов нашего тела, и его здоровье напрямую зависит от питания. Одним из ключевых элементов для поддержания когнитивных функций являются витамины группы B. Они помогают сохранить ясность ума, укрепляют память и защищают нервную систему от возрастных изменений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко из фундука

Почему витамин B так важен для мозга?

Витамины этой группы участвуют в обмене веществ, формировании нейромедиаторов и защите клеток от разрушения. Они помогают замедлить процессы старения мозга и снизить риск когнитивных нарушений.

Какие витамины группы B особенно полезны?

B1 (тиамин) — отвечает за метаболизм глюкозы и снабжение мозга энергией. Его нехватка может привести к ухудшению памяти.

— отвечает за метаболизм глюкозы и снабжение мозга энергией. Его нехватка может привести к ухудшению памяти. B9 (фолиевая кислота) — участвует в образовании нейротрансмиттеров и ДНК, помогает мозгу функционировать без сбоев.

— участвует в образовании нейротрансмиттеров и ДНК, помогает мозгу функционировать без сбоев. B12 — важен для нервной системы, кровообращения и защиты клеток мозга. Дефицит может привести к проблемам с концентрацией и депрессии.

Где содержится витамин B?

Чтобы получить достаточное количество этих витаминов, стоит включить в рацион:

Бобовые : фасоль, чечевицу, нут.

: фасоль, чечевицу, нут. Листовую зелень : шпинат, брокколи, мангольд.

: шпинат, брокколи, мангольд. Молочные продукты : йогурт, сыр.

: йогурт, сыр. Яйца и рыбу (особенно лосось).

(особенно лосось). Орехи и семечки (например, подсолнечник).

Как витамин B помогает мозгу?

Улучшает память и концентрацию.

Защищает нервные клетки от старения.

Способствует выработке энергии, необходимой для работы мозга.

Снижает риск возрастных когнитивных нарушений.

Регулярное употребление витаминов группы B — залог ясного ума, высокой работоспособности и хорошего самочувствия.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

