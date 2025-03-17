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Как оставаться умным в любом возрасте? Витамин, который помогает мозгу

1:59
Здоровье

Мозг — один из главных органов нашего тела, и его здоровье напрямую зависит от питания. Одним из ключевых элементов для поддержания когнитивных функций являются витамины группы B. Они помогают сохранить ясность ума, укрепляют память и защищают нервную систему от возрастных изменений.

Молоко из фундука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко из фундука

Почему витамин B так важен для мозга?

Витамины этой группы участвуют в обмене веществ, формировании нейромедиаторов и защите клеток от разрушения. Они помогают замедлить процессы старения мозга и снизить риск когнитивных нарушений.

Какие витамины группы B особенно полезны?

  • B1 (тиамин) — отвечает за метаболизм глюкозы и снабжение мозга энергией. Его нехватка может привести к ухудшению памяти.
  • B9 (фолиевая кислота) — участвует в образовании нейротрансмиттеров и ДНК, помогает мозгу функционировать без сбоев.
  • B12 — важен для нервной системы, кровообращения и защиты клеток мозга. Дефицит может привести к проблемам с концентрацией и депрессии.

Где содержится витамин B?

Чтобы получить достаточное количество этих витаминов, стоит включить в рацион:

  • Бобовые: фасоль, чечевицу, нут.
  • Листовую зелень: шпинат, брокколи, мангольд.
  • Молочные продукты: йогурт, сыр.
  • Яйца и рыбу (особенно лосось).
  • Орехи и семечки (например, подсолнечник).

Как витамин B помогает мозгу?

  • Улучшает память и концентрацию.
  • Защищает нервные клетки от старения.
  • Способствует выработке энергии, необходимой для работы мозга.
  • Снижает риск возрастных когнитивных нарушений.

Регулярное употребление витаминов группы B — залог ясного ума, высокой работоспособности и хорошего самочувствия.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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