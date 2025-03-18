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Вирус герпеса проникает в мозг через нос: новые данные учёных

2:13
Здоровье

Недавние исследования показывают, что вирус простого герпеса 1-го типа (HSV-1), известный как причина "простуды" на губах, может проникать в мозг через носовую полость, вызывая серьёзные и длительные неврологические нарушения. В экспериментах на животных инфицирование через нос приводило к стойким нарушениям, включая тревожность и когнитивные расстройства.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Ключевые моменты:

  • Неврологическое воздействие: Интраназальные инфекции HSV-1 приводят к длительным неврологическим и когнитивным нарушениям.

  • Роль фермента гепараназы: Этот фермент способствует повреждению мозга, вызванному HSV-1; блокирование его активности снижает неврологические последствия.

  • Мировая распространённость: Около двух третей населения Земли являются носителями HSV-1, что подчёркивает значимость этих исследований.

Учёные из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что при заражении через нос вирус может напрямую достигать мозга, минуя другие барьеры. Это приводит к воспалению и повреждению нейронов уже через несколько дней после инфицирования. В течение нескольких месяцев после заражения у животных наблюдались ухудшение моторной координации, памяти и повышенная тревожность.

Особое внимание уделяется ферменту гепараназе. У животных с деактивированным геном гепараназы не наблюдалось тех же неврологических дефицитов после инфицирования, что и у контрольной группы. Это указывает на ключевую роль фермента в повреждении мозга, вызванном вирусом, и открывает возможности для разработки новых терапевтических подходов.

Поскольку HSV-1 является чрезвычайно распространённым вирусом, инфицирующим около двух третей мирового населения, понимание его потенциального воздействия на нервную систему имеет важное значение для общественного здравоохранения. Эти результаты подчёркивают необходимость разработки стратегий профилактики и лечения, направленных на снижение неврологических последствий герпесвирусной инфекции.

Уточнения

Вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) или герпесвирус человека тип 1 (ГВЧ-1, англ. Human alphaherpesvirus 1, ранее Human herpesvirus 1) — вид вирусов семейства герпесвирусов, вызывающий у человека оральный герпес. Является нейротрофным и нейроинвазивным, то есть после заражения мигрирует в нервную систему.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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