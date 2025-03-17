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Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме

1:37
Здоровье

Чтобы улучшить качество сна и регулировать уровень мелатонина, рекомендуется включать в вечерний рацион продукты, богатые этим гормоном. Мелатонин, известный как "гормон сна", помогает регулировать циркадные ритмы и способствует лучшему засыпанию, сообщает MedPulse.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Продукты, богатые мелатонином:

  • Вишня и вишнёвый сок: Содержат высокие уровни мелатонина, что способствует улучшению сна.

  • Грецкие орехи: Естественный источник мелатонина, помогающий улучшить качество сна.

  • Бананы: Богаты магнием и витамином B6, которые участвуют в синтезе мелатонина.

  • Овёс: Содержит мелатонин и способствует стабилизации уровня сахара в крови, что положительно влияет на сон.

  • Тёплое молоко с мёдом: Комбинация кальция и мёда способствует расслаблению и улучшению качества сна.

Рекомендации по питанию для улучшения сна:

  • Регулярно включайте в вечерний рацион продукты, богатые мелатонином.

  • Избегайте употребления кофеина и других стимуляторов во второй половине дня.

  • Создайте перед сном ритуал, включающий лёгкие перекусы продуктами, богатыми мелатонином, например, бананом или стаканом тёплого молока.

  • Соблюдайте режим сна: старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день.

  • Уменьшите воздействие яркого света перед сном, особенно от экранов электронных устройств.

Внедрение этих продуктов и привычек в ваш вечерний распорядок поможет улучшить качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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