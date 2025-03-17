Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Чтобы улучшить качество сна и регулировать уровень мелатонина, рекомендуется включать в вечерний рацион продукты, богатые этим гормоном. Мелатонин, известный как "гормон сна", помогает регулировать циркадные ритмы и способствует лучшему засыпанию, сообщает MedPulse.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Продукты, богатые мелатонином:

Вишня и вишнёвый сок : Содержат высокие уровни мелатонина, что способствует улучшению сна. ​

Грецкие орехи : Естественный источник мелатонина, помогающий улучшить качество сна. ​

Бананы : Богаты магнием и витамином B6, которые участвуют в синтезе мелатонина. ​

Овёс : Содержит мелатонин и способствует стабилизации уровня сахара в крови, что положительно влияет на сон. ​

Тёплое молоко с мёдом: Комбинация кальция и мёда способствует расслаблению и улучшению качества сна. ​

Рекомендации по питанию для улучшения сна:

Регулярно включайте в вечерний рацион продукты, богатые мелатонином.​

Избегайте употребления кофеина и других стимуляторов во второй половине дня.​

Создайте перед сном ритуал, включающий лёгкие перекусы продуктами, богатыми мелатонином, например, бананом или стаканом тёплого молока.​

Соблюдайте режим сна: старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день.​

Уменьшите воздействие яркого света перед сном, особенно от экранов электронных устройств.​

Внедрение этих продуктов и привычек в ваш вечерний распорядок поможет улучшить качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

