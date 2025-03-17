Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме

Чтобы улучшить качество сна и регулировать уровень мелатонина, рекомендуется включать в вечерний рацион продукты, богатые этим гормоном. Мелатонин, известный как "гормон сна", помогает регулировать циркадные ритмы и способствует лучшему засыпанию, сообщает MedPulse.
Вишня и вишнёвый сок: Содержат высокие уровни мелатонина, что способствует улучшению сна.
Грецкие орехи: Естественный источник мелатонина, помогающий улучшить качество сна.
Бананы: Богаты магнием и витамином B6, которые участвуют в синтезе мелатонина.
Овёс: Содержит мелатонин и способствует стабилизации уровня сахара в крови, что положительно влияет на сон.
Тёплое молоко с мёдом: Комбинация кальция и мёда способствует расслаблению и улучшению качества сна.
Регулярно включайте в вечерний рацион продукты, богатые мелатонином.
Избегайте употребления кофеина и других стимуляторов во второй половине дня.
Создайте перед сном ритуал, включающий лёгкие перекусы продуктами, богатыми мелатонином, например, бананом или стаканом тёплого молока.
Соблюдайте режим сна: старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день.
Уменьшите воздействие яркого света перед сном, особенно от экранов электронных устройств.
Внедрение этих продуктов и привычек в ваш вечерний распорядок поможет улучшить качество сна и общее самочувствие.
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.
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