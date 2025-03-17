На полках магазинов может быть сыр с вирусом: что говорят исследования

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование Корнельского университета, проведенное при поддержке FDA, показало, что вирус H5N1 может сохраняться в сырах из сырого молока на протяжении месяцев. Это ставит под сомнение действующие нормы безопасности пищевых продуктов.

Фото: freepik is licensed under public domain сыр

По американским законам сыры из сырого молока можно продавать, если они выдерживаются не менее 60 дней. Считалось, что за это время кислоты и ферменты уничтожают патогены. Однако исследование доказало, что этот процесс не убивает вирус H5N1.

Как проводилось исследование?

Ученые добавили вирус в молоко и приготовили мини-сыры с разным уровнем кислотности (pH 6,6, 5,8 и 5,0). Затем образцы проверяли, вводя их в оплодотворенные куриные яйца. Оказалось, что вирус оставался заразным на протяжении всех 60 дней хранения.

Кроме того, были изучены реальные образцы сыра с фермы, где коровы были заражены птичьим гриппом. Вирус также сохранялся в этих продуктах.

По словам руководителя исследования Диего Диля, белки и жиры в молоке создают для вируса защитную среду. Это объясняет, почему H5N1 сохраняется в охлажденном сыром молоке до восьми недель.

Опасно ли есть зараженный сыр?

Глава Министерства здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что птичий грипп не передается через пищу. Однако ученые предупреждают, что заражение возможно. В США были зарегистрированы случаи передачи вируса через сырое молоко, а также случаи инфицирования работников молочной промышленности.

Исследование показало, что снижение pH до 5,0 уничтожает вирус. Также доказано, что обычная пастеризация инактивирует H5N1. Поэтому эксперты рекомендуют употреблять только пастеризованные молочные продукты.

FDA проверило 110 образцов сыров с полок магазинов. В 96 из них вируса не обнаружили, анализы остальных 14 еще не завершены. Также проведены тесты 464 пастеризованных молочных продуктов — во всех случаях вирус был уничтожен.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

