Вы пьёте воду, но замечаете странный вкус: это может быть тревожным знаком

Количество новых случаев диабета растёт, и во многом это связано с современным образом жизни. Избыток сахара в рационе, неправильное питание и малоподвижность — всё это провоцирует развитие заболевания.
Врачи настоятельно рекомендуют регулярные медицинские осмотры, но признают, что многие откладывают визиты к специалистам до последнего. Это приводит к тому, что болезнь диагностируется уже на поздних стадиях.
Однако есть простой способ, который может помочь заподозрить диабет в домашних условиях.
Специалисты отмечают: если обычная чистая вода кажется вам сладковатой, это может быть тревожным сигналом. Такой симптом указывает на возможные нарушения обмена сахара в организме и требует дополнительной проверки.
Чтобы предотвратить развитие диабета, медики советуют:
Если у вас появились настораживающие симптомы, не игнорируйте их — обратитесь к врачу и пройдите обследование.
Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.
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