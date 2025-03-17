Вы пьёте воду, но замечаете странный вкус: это может быть тревожным знаком

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество новых случаев диабета растёт, и во многом это связано с современным образом жизни. Избыток сахара в рационе, неправильное питание и малоподвижность — всё это провоцирует развитие заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минеральная вода

Как следить за здоровьем без визитов к врачу

Врачи настоятельно рекомендуют регулярные медицинские осмотры, но признают, что многие откладывают визиты к специалистам до последнего. Это приводит к тому, что болезнь диагностируется уже на поздних стадиях.

Однако есть простой способ, который может помочь заподозрить диабет в домашних условиях.

Тест с водой: что он покажет

Специалисты отмечают: если обычная чистая вода кажется вам сладковатой, это может быть тревожным сигналом. Такой симптом указывает на возможные нарушения обмена сахара в организме и требует дополнительной проверки.

Как снизить риски

Чтобы предотвратить развитие диабета, медики советуют:

Ограничить количество сахара в рационе - избегать рафинированных продуктов, заменять сладкое медом и фруктами.

- избегать рафинированных продуктов, заменять сладкое медом и фруктами. Следить за питанием - употреблять больше клетчатки, белка и полезных жиров.

- употреблять больше клетчатки, белка и полезных жиров. Контролировать вес и уровень физической активности - даже небольшая ежедневная нагрузка снижает риск диабета.

Если у вас появились настораживающие симптомы, не игнорируйте их — обратитесь к врачу и пройдите обследование.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

