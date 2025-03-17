Незаметный враг интеллекта: МРТ показало, что делает телевизор с мозгом

Мы привыкли слышать, что частый просмотр телевизора вреден для зрения и может способствовать набору веса. Однако новые исследования показывают, что последствия куда серьезнее — телевизор влияет на работу мозга и может ускорять старческое слабоумие.
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Телезрители
Что показали исследования
Ученые изучили данные людей в возрасте от 45 до 64 лет и пришли к тревожным выводам. В ходе эксперимента добровольцы сообщили, сколько времени они проводят перед экраном, после чего прошли тесты на когнитивные способности и МРТ-обследование мозга.
Результаты показали:
У людей 40-60 лет при регулярном просмотре телевизора замедляется мышление и снижаются когнитивные функции.
В возрасте 70-80 лет отмечается уменьшение объема серого вещества мозга, что связано с возрастными изменениями и риском деменции.
Почему телевизор так опасен
Длительный просмотр ТВ вредит мозгу сразу по нескольким причинам:
Малоподвижный образ жизни снижает приток кислорода к клеткам мозга.
Пассивное потребление информации ослабляет память и способность к анализу.
Частое нахождение перед экраном влияет на уровень внимания и ухудшает скорость обработки данных.
Как снизить риски
Если вы не хотите отказываться от любимых телепередач, попробуйте пересмотреть свои привычки:
Чередуйте просмотр с активностью — например, ходьбой по комнате или легкими упражнениями.
Ограничьте время перед экраном, особенно перед сном.
Давайте мозгу "работать" — заменяйте пассивное потребление информации чтением или интеллектуальными играми.
Уточнения
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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