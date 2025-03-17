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Незаметный враг интеллекта: МРТ показало, что делает телевизор с мозгом

1:46
Здоровье

Мы привыкли слышать, что частый просмотр телевизора вреден для зрения и может способствовать набору веса. Однако новые исследования показывают, что последствия куда серьезнее — телевизор влияет на работу мозга и может ускорять старческое слабоумие.

Телезрители
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телезрители

Что показали исследования

Ученые изучили данные людей в возрасте от 45 до 64 лет и пришли к тревожным выводам. В ходе эксперимента добровольцы сообщили, сколько времени они проводят перед экраном, после чего прошли тесты на когнитивные способности и МРТ-обследование мозга.

Результаты показали:

  • У людей 40-60 лет при регулярном просмотре телевизора замедляется мышление и снижаются когнитивные функции.
  • В возрасте 70-80 лет отмечается уменьшение объема серого вещества мозга, что связано с возрастными изменениями и риском деменции.

Почему телевизор так опасен

Длительный просмотр ТВ вредит мозгу сразу по нескольким причинам:

  • Малоподвижный образ жизни снижает приток кислорода к клеткам мозга.
  • Пассивное потребление информации ослабляет память и способность к анализу.
  • Частое нахождение перед экраном влияет на уровень внимания и ухудшает скорость обработки данных.

Как снизить риски

Если вы не хотите отказываться от любимых телепередач, попробуйте пересмотреть свои привычки:

  • Чередуйте просмотр с активностью — например, ходьбой по комнате или легкими упражнениями.
  • Ограничьте время перед экраном, особенно перед сном.
  • Давайте мозгу "работать" — заменяйте пассивное потребление информации чтением или интеллектуальными играми.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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