Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье

Вы уверены, что пьёте воду правильно? Казалось бы, что может быть проще, но даже обычная гидратация может стать скрытым врагом. Одни не пьют достаточно жидкости, другие перебарщивают, а третьи делают это не в то время.
Вода — основа жизни, но её количество и температура играют решающую роль в самочувствии:
А если добавить в неё щепотку соли или ломтик лимона — получится натуральный детокс-напиток, который запустит метаболизм.
Забудьте о мифе "8 стаканов в день" — телу важно не количество, а индивидуальные потребности. Признаки правильной гидратации:
А вот если отёки появляются, несмотря на питьевой режим, попробуйте перенести последний стакан воды на 2 часа раньше перед сном.
Даже отфильтрованная водопроводная вода может содержать следы тяжёлых металлов. Простой лайфхак: заморозьте воду в бутылке, а потом пейте только верхние 2/3 — вредные примеси останутся на дне.
Минеральная вода? Будьте осторожны: избыток солей может нарушить электролитный баланс.
Во время тренировки теряется до 2% влаги, а это снижает выносливость на 20%. Чтобы этого избежать:
Если чистая вода кажется вам безвкусной, не добавляйте сиропы и сахар. Лучше используйте:
Попробуйте заменить утренний кофе на стакан воды с имбирём, и уже через неделю заметите, как кожа стала свежее, а отёки исчезли.
Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?