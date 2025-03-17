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Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье

2:18
Здоровье

Вы уверены, что пьёте воду правильно? Казалось бы, что может быть проще, но даже обычная гидратация может стать скрытым врагом. Одни не пьют достаточно жидкости, другие перебарщивают, а третьи делают это не в то время.

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Когда и как пить воду

Вода — основа жизни, но её количество и температура играют решающую роль в самочувствии:

  • Не пейте воду сразу после еды - это замедляет пищеварение.
  • Холодная вода натощак может вызвать спазмы желудка.
  • Тёплая вода стимулирует кровообращение и помогает выводить токсины.

А если добавить в неё щепотку соли или ломтик лимона — получится натуральный детокс-напиток, который запустит метаболизм.

Сколько воды нужно организму

Забудьте о мифе "8 стаканов в день" — телу важно не количество, а индивидуальные потребности. Признаки правильной гидратации:

  • Отсутствие чувства жажды.
  • Светлая моча.
  • Достаток энергии.

А вот если отёки появляются, несмотря на питьевой режим, попробуйте перенести последний стакан воды на 2 часа раньше перед сном.

Вода и её скрытые опасности

Даже отфильтрованная водопроводная вода может содержать следы тяжёлых металлов. Простой лайфхак: заморозьте воду в бутылке, а потом пейте только верхние 2/3 — вредные примеси останутся на дне.

Минеральная вода? Будьте осторожны: избыток солей может нарушить электролитный баланс.

Вода и спорт

Во время тренировки теряется до 2% влаги, а это снижает выносливость на 20%. Чтобы этого избежать:

  • Пейте маленькими глотками каждые 15 минут, даже если не испытываете жажды.
  • После тренировки добавьте в воду щепотку морской соли - это восстановит баланс натрия и предотвратит судороги.

Как сделать воду вкусной без вреда

Если чистая вода кажется вам безвкусной, не добавляйте сиропы и сахар. Лучше используйте:

  • Замороженные ягоды.
  • Веточку розмарина.
  • Дольку имбиря или лимона.

Попробуйте заменить утренний кофе на стакан воды с имбирём, и уже через неделю заметите, как кожа стала свежее, а отёки исчезли.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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