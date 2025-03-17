Вы всё ещё пьёте воду неправильно: эти ошибки разрушают ваше здоровье

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что пьёте воду правильно? Казалось бы, что может быть проще, но даже обычная гидратация может стать скрытым врагом. Одни не пьют достаточно жидкости, другие перебарщивают, а третьи делают это не в то время.

Фото: freepik стакан воды

Когда и как пить воду

Вода — основа жизни, но её количество и температура играют решающую роль в самочувствии:

Не пейте воду сразу после еды - это замедляет пищеварение.

- это замедляет пищеварение. Холодная вода натощак может вызвать спазмы желудка.

может вызвать спазмы желудка. Тёплая вода стимулирует кровообращение и помогает выводить токсины.

А если добавить в неё щепотку соли или ломтик лимона — получится натуральный детокс-напиток, который запустит метаболизм.

Сколько воды нужно организму

Забудьте о мифе "8 стаканов в день" — телу важно не количество, а индивидуальные потребности. Признаки правильной гидратации:

Отсутствие чувства жажды.

Светлая моча.

Достаток энергии.

А вот если отёки появляются, несмотря на питьевой режим, попробуйте перенести последний стакан воды на 2 часа раньше перед сном.

Вода и её скрытые опасности

Даже отфильтрованная водопроводная вода может содержать следы тяжёлых металлов. Простой лайфхак: заморозьте воду в бутылке, а потом пейте только верхние 2/3 — вредные примеси останутся на дне.

Минеральная вода? Будьте осторожны: избыток солей может нарушить электролитный баланс.

Вода и спорт

Во время тренировки теряется до 2% влаги, а это снижает выносливость на 20%. Чтобы этого избежать:

Пейте маленькими глотками каждые 15 минут , даже если не испытываете жажды.

, даже если не испытываете жажды. После тренировки добавьте в воду щепотку морской соли - это восстановит баланс натрия и предотвратит судороги.

Как сделать воду вкусной без вреда

Если чистая вода кажется вам безвкусной, не добавляйте сиропы и сахар. Лучше используйте:

Замороженные ягоды.

Веточку розмарина.

Дольку имбиря или лимона.

Попробуйте заменить утренний кофе на стакан воды с имбирём, и уже через неделю заметите, как кожа стала свежее, а отёки исчезли.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

