Этот интернет-совет о детском сне может быть вредным: вот что говорят врачи

В соцсетях набирает популярность странный лайфхак: родители утверждают, что если давать младенцам сливочное масло, они засыпают быстрее. Однако врачи предостерегают — такой метод может быть не только бесполезным, но и вредным.
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Родители
Почему сливочное масло не поможет
Сторонники этого метода уверяют, что масло создает ощущение сытости, а значит, ребенок быстрее засыпает. Однако педиатры Бриттани Шихан и Ребекка Гринберг Картер категорически не советуют использовать этот способ.
Они объясняют, что:
Сливочное масло нельзя давать младенцам, пока не введены другие твердые продукты. Обычно это происходит в возрасте 4-6 месяцев.
Проблемы со сном не решаются волшебным образом — ни маслом, ни луком под кроватью, ни другими народными методами.
Любые советы из интернета, особенно касающиеся детского здоровья, требуют критического подхода.
Как помочь малышу уснуть
Врачи подчеркивают, что главное — это режим и гигиена сна. Вот что действительно работает:
Четкий распорядок - отход ко сну в одно и то же время.
Отказ от экранов перед сном.
Создание спокойной обстановки - затемненная комната, тишина или белый шум.
Педиатры советуют, если малыш постоянно плохо спит, не экспериментировать с сомнительными лайфхаками, а обратиться к специалисту.
Уточнения
Педиатри́я (греч. παιδός "дети" + ἰατρεία "лечение") — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.