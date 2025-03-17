Этот интернет-совет о детском сне может быть вредным: вот что говорят врачи

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соцсетях набирает популярность странный лайфхак: родители утверждают, что если давать младенцам сливочное масло, они засыпают быстрее. Однако врачи предостерегают — такой метод может быть не только бесполезным, но и вредным.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родители

Почему сливочное масло не поможет

Сторонники этого метода уверяют, что масло создает ощущение сытости, а значит, ребенок быстрее засыпает. Однако педиатры Бриттани Шихан и Ребекка Гринберг Картер категорически не советуют использовать этот способ.

Они объясняют, что:

Сливочное масло нельзя давать младенцам, пока не введены другие твердые продукты. Обычно это происходит в возрасте 4-6 месяцев .

. Проблемы со сном не решаются волшебным образом — ни маслом, ни луком под кроватью, ни другими народными методами.

Любые советы из интернета, особенно касающиеся детского здоровья, требуют критического подхода.

Как помочь малышу уснуть

Врачи подчеркивают, что главное — это режим и гигиена сна. Вот что действительно работает:

Четкий распорядок - отход ко сну в одно и то же время.

- отход ко сну в одно и то же время. Отказ от экранов перед сном.

перед сном. Создание спокойной обстановки - затемненная комната, тишина или белый шум.

Педиатры советуют, если малыш постоянно плохо спит, не экспериментировать с сомнительными лайфхаками, а обратиться к специалисту.

Уточнения

Педиатри́я (греч. παιδός "дети" + ἰατρεία "лечение") — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья.

