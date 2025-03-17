Этот гормон решает, будете ли вы высыпаться: проверьте свой режим сна

Сон — основа здоровья и хорошего самочувствия, но сколько же нужно спать и в какое время лучше ложиться? Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто сталкивается с проблемами со сном.
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит
Сколько часов сна необходимо
Каждый человек имеет свою норму сна, но в среднем взрослому организму требуется от 7 до 9 часов.
Оптимальное время для сна — ночь. В это время организм естественным образом переключается на режим восстановления.
Когда лучше засыпать и просыпаться
По словам сомнолога Михаила Полуэктова, организм начинает готовиться ко сну примерно с 20:00 до 22:00. Именно в этот период начинается активная выработка мелатонина — гормона сна.
Просыпаться лучше всего в 7-8 утра. В этот момент уровень мелатонина снижается, а организм естественным образом переходит в режим бодрствования.
А можно ли отсыпаться в выходные
Многие привыкли компенсировать недостаток сна по выходным. Хорошо это или вредно? Как утверждает специалист, поздний подъем в субботу и воскресенье — нормальная реакция организма на накопленное недосыпание. Это своего рода защита от последствий хронической усталости.
Уточнения
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.