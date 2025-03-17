Этот гормон решает, будете ли вы высыпаться: проверьте свой режим сна

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — основа здоровья и хорошего самочувствия, но сколько же нужно спать и в какое время лучше ложиться? Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто сталкивается с проблемами со сном.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Сколько часов сна необходимо

Каждый человек имеет свою норму сна, но в среднем взрослому организму требуется от 7 до 9 часов.

Оптимальное время для сна — ночь. В это время организм естественным образом переключается на режим восстановления.

Когда лучше засыпать и просыпаться

По словам сомнолога Михаила Полуэктова, организм начинает готовиться ко сну примерно с 20:00 до 22:00. Именно в этот период начинается активная выработка мелатонина — гормона сна.

Просыпаться лучше всего в 7-8 утра. В этот момент уровень мелатонина снижается, а организм естественным образом переходит в режим бодрствования.

А можно ли отсыпаться в выходные

Многие привыкли компенсировать недостаток сна по выходным. Хорошо это или вредно? Как утверждает специалист, поздний подъем в субботу и воскресенье — нормальная реакция организма на накопленное недосыпание. Это своего рода защита от последствий хронической усталости.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

