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Говяжий жир против растительных масел: новый скандал вокруг фастфуда в Америке

3:30
Здоровье

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший вызвал бурную реакцию, появившись в эфире Fox News с бургером и картошкой фри. Причина? Он продвигает идею возврата к традиционным ингредиентам, в частности, к использованию говяжьего жира вместо растительных масел для жарки.

Бургер
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

В одном из ресторанов сети Steak 'n Shake в штате Флорида Кеннеди объяснил ведущему Шону Хэннити, что американцы станут здоровее, если откажутся от рафинированных растительных масел. Его позиция уже повлияла на ресторанную индустрию: Steak 'n Shake заявила о переходе на говяжий жир для приготовления картофеля фри — это изменение назвали "RFK'ing" фри.

Ранее фастфуд-индустрия массово отказалась от животных жиров. Это произошло более 30 лет назад благодаря кампании Фила Соколоффа, который пережил инфаркт и объявил войну насыщенным жирам.

"Мы травим сами себя"

"Мы травим сами себя. И главная причина — это ультрапереработанные продукты", — заявил Кеннеди в эфире, приводя статистику роста хронических заболеваний в США.

Затем он взял хрустящую картофелину, попробовал и сказал:

"Люди просто в восторге от этих фри".

Но ученые отнюдь не в восторге. Они предупреждают: ни один вид масла не сделает картофель фри полезным.

"Людям в принципе стоит есть меньше картошки фри, независимо от того, в чем она жарится", — говорит эксперт по питанию из Стэнфордского университета Кристофер Гарднер.

По его словам, насыщенные жиры, такие как говяжий жир и сливочное масло, могут привести к закупорке артерий и повышенному холестерину, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

"Они отвлекают внимание от настоящей проблемы"

Доктор Дариуш Моцаффариан, кардиолог и глава Института "Еда как лекарство" при Университете Тафтса, согласен, что ультрапереработанные продукты действительно представляют серьезную угрозу. Однако он считает, что фокус на растительных маслах — ложный след.

"Настоящие враги — это избыток рафинированных углеводов, крахмалов, сахара, соли, консервантов и химических добавок. А вот масла из семян, наоборот, полезны", — подчеркивает Моцаффариан.

По его словам, научные исследования подтверждают, что употребление растительных масел снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний, а также не вызывает воспалений в организме.

Гарднер обеспокоен тем, что Кеннеди использует свою должность для популяризации фастфуда.

"Если они начнут есть больше бургеров и картошки фри — пусть даже на говяжьем жире, а не на растительном масле, — смертность только увеличится", — заявляет эксперт.

"RFK'ing" или "tallow-washing"?

Несмотря на положительный отклик среди сторонников Кеннеди, включая некоторых влиятельных пользователей сети, критики называют ситуацию "tallow-washing" - маскировкой вредной еды под полезную.

В самой сети Steak 'n Shake признали, что пока не смогли полностью избавиться от растительных масел: полуфабрикаты их поставщиков по-прежнему обрабатываются на растительном масле перед заморозкой.

"Мы работаем над этим как можно быстрее", — говорится в официальном заявлении компании.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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