Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обезжиренный творог часто называют идеальным продуктом для здоровья. Но действительно ли он приносит максимум пользы? Оказывается, низкая жирность может стать препятствием для полноценного усвоения полезных веществ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Почему обезжиренный творог не так хорош, как кажется?

Жир в молочных продуктах играет роль проводника для витаминов. Например, кальций из творога с 1 % жирности усваивается хуже, чем из более жирных вариантов. Причина в том, что витамины D и K, необходимые для костей и сосудов, растворяются только в жире. Без него они просто проходят транзитом.

Но это ещё не всё. Обезжиренный творог переваривается быстрее, что провоцирует скачки сахара в крови и быстрое возвращение чувства голода. Да, он содержит больше белка на 100 граммов, но недостаток жира делает его менее насыщенным.

Какой творог выбрать?

5 % жирности — идеальный баланс пользы и усвояемости. Такой творог обеспечивает сытость, поддерживает микрофлору кишечника и помогает получать максимум витаминов.

— идеальный баланс пользы и усвояемости. Такой творог обеспечивает сытость, поддерживает микрофлору кишечника и помогает получать максимум витаминов. 1 % жирности — усваивается хуже, часто содержит добавки (крахмал, загустители), которые могут навредить пищеварению.

— усваивается хуже, часто содержит добавки (крахмал, загустители), которые могут навредить пищеварению. 9 % жирности — подходит не всем, так как тяжело переваривается, но отлично восполняет энергию после физических нагрузок.

Как получить максимум пользы?

Для повседневного питания выбирайте 5 % творог — он поддерживает сытость и содержит полезные жиры.

Если ваша цель — снижение веса, сочетайте творог с овощами, чтобы замедлить усвоение углеводов.

9 % творог лучше оставить для дней, когда нужно больше энергии — например, после тренировок.

Выбор творога должен зависеть от ваших целей и особенностей организма. Главное — не гоняться за минимальной жирностью, а искать баланс пользы и вкуса.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

