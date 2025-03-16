Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом

Обезжиренный творог часто называют идеальным продуктом для здоровья. Но действительно ли он приносит максимум пользы? Оказывается, низкая жирность может стать препятствием для полноценного усвоения полезных веществ.
Жир в молочных продуктах играет роль проводника для витаминов. Например, кальций из творога с 1 % жирности усваивается хуже, чем из более жирных вариантов. Причина в том, что витамины D и K, необходимые для костей и сосудов, растворяются только в жире. Без него они просто проходят транзитом.
Но это ещё не всё. Обезжиренный творог переваривается быстрее, что провоцирует скачки сахара в крови и быстрое возвращение чувства голода. Да, он содержит больше белка на 100 граммов, но недостаток жира делает его менее насыщенным.
Выбор творога должен зависеть от ваших целей и особенностей организма. Главное — не гоняться за минимальной жирностью, а искать баланс пользы и вкуса.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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