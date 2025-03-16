Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинская косметика или масс-маркет: выбираем идеальный уход за чувствительной кожей
Купи сейчас, плати потом: удобная рассрочка или скрытая ловушка
Стал совсем взрослым: Татьяна Буланова показала младшего сына
Пальмовый вор: краб, который крадёт не только кокосы
Жёсткие штрафы за собак в 2025 году: правда или очередная страшилка
Они служат годами, но наносят вред: материалы, которые нельзя использовать для готовки
Зола и крапива — простой способ увеличить урожай без удобрений
Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома
Хотите в 2 раза больше малины? Освойте этот необычный метод подвязки

Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом

2:02
Здоровье

Обезжиренный творог часто называют идеальным продуктом для здоровья. Но действительно ли он приносит максимум пользы? Оказывается, низкая жирность может стать препятствием для полноценного усвоения полезных веществ.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Почему обезжиренный творог не так хорош, как кажется?

Жир в молочных продуктах играет роль проводника для витаминов. Например, кальций из творога с 1 % жирности усваивается хуже, чем из более жирных вариантов. Причина в том, что витамины D и K, необходимые для костей и сосудов, растворяются только в жире. Без него они просто проходят транзитом.

Но это ещё не всё. Обезжиренный творог переваривается быстрее, что провоцирует скачки сахара в крови и быстрое возвращение чувства голода. Да, он содержит больше белка на 100 граммов, но недостаток жира делает его менее насыщенным.

Какой творог выбрать?

  • 5 % жирности — идеальный баланс пользы и усвояемости. Такой творог обеспечивает сытость, поддерживает микрофлору кишечника и помогает получать максимум витаминов.
  • 1 % жирности — усваивается хуже, часто содержит добавки (крахмал, загустители), которые могут навредить пищеварению.
  • 9 % жирности — подходит не всем, так как тяжело переваривается, но отлично восполняет энергию после физических нагрузок.

Как получить максимум пользы?

  • Для повседневного питания выбирайте 5 % творог — он поддерживает сытость и содержит полезные жиры.
  • Если ваша цель — снижение веса, сочетайте творог с овощами, чтобы замедлить усвоение углеводов.
  • 9 % творог лучше оставить для дней, когда нужно больше энергии — например, после тренировок.

Выбор творога должен зависеть от ваших целей и особенностей организма. Главное — не гоняться за минимальной жирностью, а искать баланс пользы и вкуса.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Последние материалы
Забудьте о радиаторах: это устройство перевернёт ваше представление об отоплении дома
Обезжиренный творог — вред или польза? Врачи объяснили, что происходит с организмом
Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует
Почему кошки выбирают коробки, а не лежанки: вся правда о странной привычке
Как сэкономить на отеле почти вдвое — стратегии для туристов
Татьяна Брухунова показала фото с празднования своего дня рождения
Космическое сердцебиение? Загадочные радиоимпульсы из Млечного Пути привлекли внимание учёных
Стиль без компромиссов: сохраняем удобство, оставаясь сексуальной каждый день
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Картошка как резина, помидоры — каша: какие ещё овощи нельзя хранить в морозилке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.