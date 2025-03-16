Не можете жить без шоколада? Добавьте в рацион этот элемент — и всё изменится

Многие люди не могут устоять перед сладостями, но мало кто задумывается, что тягу к ним провоцируют определённые продукты и привычки. Одна из них — чрезмерное употребление кофе.
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова объясняет, что кофеин способен усиливать аппетит, а маркетинговые хитрости делают его ещё более привлекательным.
"Сегодня многие заведения добавляют в кофе корицу, мускатный орех и ваниль, которые усиливают аппетит. Поэтому, чтобы есть меньше сладкого, стоит ограничить употребление напитка до двух чашек в день", — предупреждает специалист.
Если вам сложно отказаться от сахара, попробуйте пересмотреть свой рацион. Дианова рекомендует включить в меню продукты, богатые полезными веществами:
Интересный факт: спорт тоже помогает снизить тягу к сахару. Во время тренировки организм использует гликоген, и потребность в быстрых углеводах снижается.
"Человек перестаёт нуждаться в сладком и ощущает прилив энергии", — объясняет Дианова.
Если вам сложно отказаться от сахара, попробуйте заменить кофе чаем, добавить в рацион больше полезных веществ и начать больше двигаться. Возможно, со временем ваше желание съесть что-то сладкое заметно уменьшится.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?