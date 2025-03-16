Не можете жить без шоколада? Добавьте в рацион этот элемент — и всё изменится

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1:47
Здоровье

Многие люди не могут устоять перед сладостями, но мало кто задумывается, что тягу к ним провоцируют определённые продукты и привычки. Одна из них — чрезмерное употребление кофе.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Как кофе заставляет нас хотеть сладкого

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова объясняет, что кофеин способен усиливать аппетит, а маркетинговые хитрости делают его ещё более привлекательным.

"Сегодня многие заведения добавляют в кофе корицу, мускатный орех и ваниль, которые усиливают аппетит. Поэтому, чтобы есть меньше сладкого, стоит ограничить употребление напитка до двух чашек в день", — предупреждает специалист.

Как уменьшить тягу к сладкому

Если вам сложно отказаться от сахара, попробуйте пересмотреть свой рацион. Дианова рекомендует включить в меню продукты, богатые полезными веществами:

  • Хром — помогает нормализовать уровень сахара в крови.
  • Витамины группы B и магний — поддерживают стабильный обмен веществ и снижают потребность в быстрых углеводах. Они содержатся в орехах, бобовых и крупах.

Физическая активность против сладкого

Интересный факт: спорт тоже помогает снизить тягу к сахару. Во время тренировки организм использует гликоген, и потребность в быстрых углеводах снижается.

"Человек перестаёт нуждаться в сладком и ощущает прилив энергии", — объясняет Дианова.

Если вам сложно отказаться от сахара, попробуйте заменить кофе чаем, добавить в рацион больше полезных веществ и начать больше двигаться. Возможно, со временем ваше желание съесть что-то сладкое заметно уменьшится.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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