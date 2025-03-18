Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД

4:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Частые головные боли, внезапная тошнота и помутнение зрения могут быть не просто неприятными симптомами, а тревожными сигналами повышенного внутричерепного давления (ВЧД). Это состояние может привести к инсульту, коме и даже летальному исходу. Но почему оно возникает, какие причины провоцируют его рост и как вовремя распознать опасность? Разбираемся, чем чревато высокое ВЧД и когда срочно обращаться к врачу.

Фото: freepik.com by Author is unknown is licensed under Free Височная боль

Что такое внутричерепное давление и почему оно повышается

Внутри черепа существует хрупкий баланс между тремя основными компонентами:

Головной мозг.

Спинномозговая жидкость (ликвор).

Кровь, циркулирующая в сосудах мозга.

В норме давление внутри черепной коробки находится в пределах 7-15 мм рт. ст… Однако при нарушении циркуляции ликвора, увеличении объема мозга или скоплении лишней крови оно начинает расти.

Что провоцирует повышение ВЧД

Причин может быть множество, и все они требуют внимания:

Опухоли и отек мозга

Разрастание опухолевых тканей создает давление на окружающие структуры.

Инфекции, инсульты и травмы могут привести к отеку мозга.

Гидроцефалия и нарушения ликворооттока

Спинномозговая жидкость накапливается, создавая избыточное давление.

Сосудистые нарушения

Тромбоз вен, гиперкапния (повышенный уровень углекислого газа в крови), скачки артериального давления.

Травмы головы

Сотрясения, ушибы и внутричерепные гематомы опасны скрытыми последствиями.

Менингит и энцефалит

Воспалительные процессы приводят к набуханию тканей мозга.

Отравления и нарушения обмена веществ

Интоксикации (например, угарным газом) или сбои в работе печени могут вызвать повышение ВЧД.

Как понять, что ВЧД выше нормы

Чем раньше обнаружить проблему, тем выше шанс избежать осложнений.

Основные признаки повышенного ВЧД:

Сильная головная боль: чаще утром, усиливается в положении лежа.

чаще утром, усиливается в положении лежа. Тошнота и рвота: внезапные, без связи с приемом пищи.

внезапные, без связи с приемом пищи. Нарушение зрения: двоение, туман перед глазами, временная потеря зрения.

двоение, туман перед глазами, временная потеря зрения. Изменения в поведении: раздражительность, агрессия или апатия.

раздражительность, агрессия или апатия. Судороги: могут появляться на фоне резкого роста ВЧД

могут появляться на фоне резкого роста ВЧД Слабость и хроническая усталость: даже после отдыха.

Если такие симптомы повторяются, срочно обратитесь к врачу!

Чем опасно высокое внутричерепное давление

Последствия без лечения могут быть катастрофическими:

Сдавливание мозга: атрофия тканей и потеря функций.

атрофия тканей и потеря функций. Инсульт: нарушение кровотока из-за сдавления сосудов.

нарушение кровотока из-за сдавления сосудов. Слепота: атрофия зрительного нерва.

атрофия зрительного нерва. Кома: потеря сознания при критическом повышении ВЧД.

потеря сознания при критическом повышении ВЧД. Летальный исход: мозг может "вклиниться" в стволовые структуры, что приведет к остановке дыхания.

Как отличить ВЧД от гипертонии?

Несмотря на схожесть симптомов, высокое внутричерепное давление и гипертония — это разные состояния.

При гипертонии повышается давление крови в сосудах, а ВЧД связано с изменением баланса ликвора, крови и тканей мозга.

Головная боль при гипертонии бывает пульсирующей, а при ВЧД — распирающей, усиливающейся при наклоне головы.

При высоком ВЧД часто нарушается зрение и возникает тошнота без очевидных причин.

Что делать, если подозреваете ВЧД

Немедленно обратитесь к врачу, если симптомы повторяются или нарастают!

Диагностика включает

Офтальмоскопию (осмотр зрительного нерва).

МРТ или КТ головного мозга.

Люмбальную пункцию для измерения давления ликвора.

Методы лечения зависят от причины

Диуретики (уменьшают объем жидкости в мозге).

Кортикостероиды (при отеке).

Хирургическое вмешательство (при опухолях, гидроцефалии, гематомах).

Как предотвратить повышение ВЧД?

Контролируйте вес и уровень жидкости в организме.

Поддерживайте активный образ жизни.

Следите за давлением и избегайте стрессов.

Проходите регулярные медосмотры.

Помните: ВЧД — не просто неприятное состояние, а потенциальная угроза жизни. Не игнорируйте тревожные сигналы организма!

Уточнения

Инсу́льт устар. апопле́кси́я, апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

