Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионные баллы — доверяем СФР, но и не забываем проверять
ТОП-5 мотоциклов, которые в СССР служили десятилетиями в селе
Как пить кофе и не стареть: лайфхак, который разозлит производителей косметики
Синие тени вернулись: главный бьюти-секрет звезд 90-х раскрыт!
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Мы вместе — США и РФ стали союзниками после разговора Трампа и Путина
Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни

Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД

4:41
Здоровье

Частые головные боли, внезапная тошнота и помутнение зрения могут быть не просто неприятными симптомами, а тревожными сигналами повышенного внутричерепного давления (ВЧД). Это состояние может привести к инсульту, коме и даже летальному исходу. Но почему оно возникает, какие причины провоцируют его рост и как вовремя распознать опасность? Разбираемся, чем чревато высокое ВЧД и когда срочно обращаться к врачу.

Височная боль
Фото: freepik.com by Author is unknown is licensed under Free
Височная боль

Что такое внутричерепное давление и почему оно повышается

Внутри черепа существует хрупкий баланс между тремя основными компонентами:

  • Головной мозг.
  • Спинномозговая жидкость (ликвор).
  • Кровь, циркулирующая в сосудах мозга.

В норме давление внутри черепной коробки находится в пределах 7-15 мм рт. ст… Однако при нарушении циркуляции ликвора, увеличении объема мозга или скоплении лишней крови оно начинает расти.

Что провоцирует повышение ВЧД

Причин может быть множество, и все они требуют внимания:

Опухоли и отек мозга

  • Разрастание опухолевых тканей создает давление на окружающие структуры.
  • Инфекции, инсульты и травмы могут привести к отеку мозга.

Гидроцефалия и нарушения ликворооттока

  • Спинномозговая жидкость накапливается, создавая избыточное давление.

Сосудистые нарушения

  • Тромбоз вен, гиперкапния (повышенный уровень углекислого газа в крови), скачки артериального давления.

Травмы головы

  • Сотрясения, ушибы и внутричерепные гематомы опасны скрытыми последствиями.

Менингит и энцефалит

  • Воспалительные процессы приводят к набуханию тканей мозга.

Отравления и нарушения обмена веществ

  • Интоксикации (например, угарным газом) или сбои в работе печени могут вызвать повышение ВЧД.

Как понять, что ВЧД выше нормы

Чем раньше обнаружить проблему, тем выше шанс избежать осложнений.

Основные признаки повышенного ВЧД:

  • Сильная головная боль: чаще утром, усиливается в положении лежа.
  • Тошнота и рвота: внезапные, без связи с приемом пищи.
  • Нарушение зрения: двоение, туман перед глазами, временная потеря зрения.
  • Изменения в поведении: раздражительность, агрессия или апатия.
  • Судороги: могут появляться на фоне резкого роста ВЧД
  • Слабость и хроническая усталость: даже после отдыха.

Если такие симптомы повторяются, срочно обратитесь к врачу!

Чем опасно высокое внутричерепное давление

Последствия без лечения могут быть катастрофическими:

  • Сдавливание мозга: атрофия тканей и потеря функций.
  • Инсульт: нарушение кровотока из-за сдавления сосудов.
  • Слепота: атрофия зрительного нерва.
  • Кома: потеря сознания при критическом повышении ВЧД.
  • Летальный исход: мозг может "вклиниться" в стволовые структуры, что приведет к остановке дыхания.

Как отличить ВЧД от гипертонии?

Несмотря на схожесть симптомов, высокое внутричерепное давление и гипертония — это разные состояния.

  • При гипертонии повышается давление крови в сосудах, а ВЧД связано с изменением баланса ликвора, крови и тканей мозга.
  • Головная боль при гипертонии бывает пульсирующей, а при ВЧД — распирающей, усиливающейся при наклоне головы.
  • При высоком ВЧД часто нарушается зрение и возникает тошнота без очевидных причин.

Что делать, если подозреваете ВЧД

Немедленно обратитесь к врачу, если симптомы повторяются или нарастают!

Диагностика включает

  • Офтальмоскопию (осмотр зрительного нерва).
  • МРТ или КТ головного мозга.
  • Люмбальную пункцию для измерения давления ликвора.

Методы лечения зависят от причины

  • Диуретики (уменьшают объем жидкости в мозге).
  • Кортикостероиды (при отеке).
  • Хирургическое вмешательство (при опухолях, гидроцефалии, гематомах).

Как предотвратить повышение ВЧД?

  • Контролируйте вес и уровень жидкости в организме.
  • Поддерживайте активный образ жизни.
  • Следите за давлением и избегайте стрессов.
  • Проходите регулярные медосмотры.

Помните: ВЧД — не просто неприятное состояние, а потенциальная угроза жизни. Не игнорируйте тревожные сигналы организма!

Уточнения

Инсу́льт устар. апопле́кси́я, апоплекси́ческий удар или просто удар - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Обсудить
Сейчас читают
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки
Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата
Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.