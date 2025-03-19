Врач раскрыл секрет: как не набрать лишний вес с возрастом и после праздников — 7 простых шагов

Увеличение веса может происходить по разным причинам, включая изменение образа жизни, старение и даже праздники. Однако, как отмечает доцент Ник Фуллер из Сиднейского университета, этого можно избежать, придерживаясь здорового питания, занимаясь спортом и высыпаясь.
С возрастом люди обычно набирают вес, в среднем от 0,5 до 1 кг в год. Это может показаться незначительным, но за десятилетие сумма может составить до 5 кг. Многие замечают прибавку в весе только после 50 лет.
Причины набора веса связаны с изменением активности, питания, сна, уровня стресса и замедлением обмена веществ. Праздничный сезон также способствует набору веса из-за обильного питания и сокращения физической активности, пишет греческое издание Iefimerida.
Набор веса может привести к проблемам со здоровьем, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и рак. Исследования показывают, что люди, набравшие 2,5-10 кг в среднем возрасте, имеют повышенный риск заболеваний и смертности по сравнению с теми, кто поддерживает стабильный вес.
Чтобы предотвратить набор веса, можно следовать нескольким рекомендациям:
Следуя этим советам, можно предотвратить набор веса и улучшить общее состояние здоровья.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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