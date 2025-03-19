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Врач раскрыл секрет: как не набрать лишний вес с возрастом и после праздников — 7 простых шагов

Здоровье

Увеличение веса может происходить по разным причинам, включая изменение образа жизни, старение и даже праздники. Однако, как отмечает доцент Ник Фуллер из Сиднейского университета, этого можно избежать, придерживаясь здорового питания, занимаясь спортом и высыпаясь.

Напольные весы и надпись Похудей сейчас
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Напольные весы и надпись Похудей сейчас

С возрастом люди обычно набирают вес, в среднем от 0,5 до 1 кг в год. Это может показаться незначительным, но за десятилетие сумма может составить до 5 кг. Многие замечают прибавку в весе только после 50 лет.

Причины набора веса связаны с изменением активности, питания, сна, уровня стресса и замедлением обмена веществ. Праздничный сезон также способствует набору веса из-за обильного питания и сокращения физической активности, пишет греческое издание Iefimerida.

Набор веса может привести к проблемам со здоровьем, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и рак. Исследования показывают, что люди, набравшие 2,5-10 кг в среднем возрасте, имеют повышенный риск заболеваний и смертности по сравнению с теми, кто поддерживает стабильный вес.

Чтобы предотвратить набор веса, можно следовать нескольким рекомендациям:

  1. Завтракайте больше, ужинайте меньше. Ешьте большую часть пищи в начале дня, чтобы избежать переедания вечером.
  2. Используйте палочки для еды. Медленное питание помогает лучше чувствовать насыщение.
  3. Готовьте разноцветные блюда. Разнообразие цветов на тарелке способствует потреблению полезных веществ и клетчатки.
  4. Питайтесь натуральными продуктами. Свежие овощи, фрукты, орехи и семена удовлетворяют потребности организма и помогают избежать лишних калорий.
  5. Больше двигайтесь. Включайте физическую активность в повседневную жизнь, например, поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
  6. Спите достаточно. Не менее 7 часов сна каждую ночь помогут поддерживать здоровье.
  7. Регулярно взвешивайтесь. Взвешивание каждую неделю поможет контролировать вес и вовремя принимать меры.

Следуя этим советам, можно предотвратить набор веса и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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