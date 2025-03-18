Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Мы вместе — США и РФ стали союзниками после разговора Трампа и Путина
Весна в доме: 6 простых способов обновить интерьер без ремонта
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД

Минус 10 лет без пластики: что поможет подтянуть овал лица

2:31
Здоровье

С возрастом контуры лица теряют четкость, а кожа — упругость. Полностью остановить этот процесс невозможно, но замедлить его доступными средствами вполне реально.

Женщина с макияжем
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с макияжем

Почему лицо теряет четкость

  • Потеря коллагена и эластина: уже после 25 лет их выработка снижается, кожа становится менее упругой.
  • Ослабление лицевых мышц: с возрастом мышцы теряют тонус, а кожа — поддержку.
  • Изменение жировой ткани: подкожный жир перераспределяется, что приводит к появлению складок и впадин.
  • Гравитация: со временем ткани лица естественным образом опускаются.

Как замедлить возрастные изменения

Уход за кожей

  • Очищение: используйте мягкие средства, чтобы не нарушать защитный барьер кожи.
  • Увлажнение: кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами удерживают влагу в коже.
  • Защита от солнца: SPF 30+ предотвращает фотостарение.
  • Антиоксиданты: витамин C, E и ретинол стимулируют выработку коллагена.

Питание для молодости кожи

  • Коллаген: костный бульон, рыба, яйца, желатин.
  • Антиоксиданты: ягоды, цитрусовые, шпинат, морковь.
  • Омега-3: лосось, грецкие орехи, семена льна.
  • Витамин C: киви, болгарский перец, брокколи.
  • Вода: поддерживает кожу увлажненной.

Упражнения для лица (фейсбилдинг)

  • Для щек: надуть щеки и перегонять воздух 30 секунд.
  • Для подбородка: запрокинуть голову назад, напрячь шею и тянуть подбородок вверх.
  • От брылей: надуть щеки и похлопывать пальцами.
  • Для лба: поднимать брови, преодолевая сопротивление пальцев.

Массаж лица

  • Лимфодренажный массаж: движения от центра лица к ушам уменьшают отечность.
  • Массаж с маслами: кокосовое, миндальное, аргановое масло улучшает эластичность кожи.

Образ жизни

  • Отказ от курения: табак разрушает коллаген.
  • Полноценный сон: не менее 7-8 часов в сутки.
  • Физическая активность: улучшает кровообращение, что благотворно влияет на кожу.

Задержать возрастное "сползание" лица без дорогих процедур реально, если комплексно ухаживать за кожей, правильно питаться и выполнять упражнения. Ваша молодость — в ваших руках.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Авто
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Последние материалы
Французский язык уходит с рупоров аэропорта Цюриха в пользу немецкого и английского
Простая схема приучения к туалету: щенок освоит её за считанные дни
Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы
Акции BYD взлетают: электромобили заряжаются быстрее, чем вы успеете заказать кофе
1,27 миллиона смертей: ИИ Google поможет остановить глобальную угрозу
Головные боли, которые нельзя терпеть: как распознать опасные симптомы ВЧД
Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!
Как сделать так, чтобы лилии цвели пышно и долго? Секрет подкормки
Продюсер Звёзд в джунглях о романе Натана и Лерчек: будет расплата
Порошок из червей в продуктах: белковая революция в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.