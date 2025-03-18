Минус 10 лет без пластики: что поможет подтянуть овал лица

Для щек: надуть щеки и перегонять воздух 30 секунд.
Для подбородка: запрокинуть голову назад, напрячь шею и тянуть подбородок вверх.
От брылей: надуть щеки и похлопывать пальцами.
Для лба: поднимать брови, преодолевая сопротивление пальцев.
Массаж лица
Лимфодренажный массаж: движения от центра лица к ушам уменьшают отечность.
Массаж с маслами: кокосовое, миндальное, аргановое масло улучшает эластичность кожи.
Образ жизни
Отказ от курения: табак разрушает коллаген.
Полноценный сон: не менее 7-8 часов в сутки.
Физическая активность: улучшает кровообращение, что благотворно влияет на кожу.
Задержать возрастное "сползание" лица без дорогих процедур реально, если комплексно ухаживать за кожей, правильно питаться и выполнять упражнения. Ваша молодость — в ваших руках.
Уточнения
Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.