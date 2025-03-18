Минус 10 лет без пластики: что поможет подтянуть овал лица

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом контуры лица теряют четкость, а кожа — упругость. Полностью остановить этот процесс невозможно, но замедлить его доступными средствами вполне реально.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с макияжем

Почему лицо теряет четкость

Потеря коллагена и эластина: уже после 25 лет их выработка снижается, кожа становится менее упругой.

уже после 25 лет их выработка снижается, кожа становится менее упругой. Ослабление лицевых мышц: с возрастом мышцы теряют тонус, а кожа — поддержку.

с возрастом мышцы теряют тонус, а кожа — поддержку. Изменение жировой ткани: подкожный жир перераспределяется, что приводит к появлению складок и впадин.

подкожный жир перераспределяется, что приводит к появлению складок и впадин. Гравитация: со временем ткани лица естественным образом опускаются.

Как замедлить возрастные изменения

Уход за кожей

Очищение: используйте мягкие средства, чтобы не нарушать защитный барьер кожи.

используйте мягкие средства, чтобы не нарушать защитный барьер кожи. Увлажнение: кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами удерживают влагу в коже.

кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами удерживают влагу в коже. Защита от солнца: SPF 30+ предотвращает фотостарение.

SPF 30+ предотвращает фотостарение. Антиоксиданты: витамин C, E и ретинол стимулируют выработку коллагена.

Питание для молодости кожи

Коллаген: костный бульон, рыба, яйца, желатин.

костный бульон, рыба, яйца, желатин. Антиоксиданты: ягоды, цитрусовые, шпинат, морковь.

ягоды, цитрусовые, шпинат, морковь. Омега-3: лосось, грецкие орехи, семена льна.

лосось, грецкие орехи, семена льна. Витамин C: киви, болгарский перец, брокколи.

киви, болгарский перец, брокколи. Вода: поддерживает кожу увлажненной.

Упражнения для лица (фейсбилдинг)

Для щек: надуть щеки и перегонять воздух 30 секунд.

надуть щеки и перегонять воздух 30 секунд. Для подбородка: запрокинуть голову назад, напрячь шею и тянуть подбородок вверх.

запрокинуть голову назад, напрячь шею и тянуть подбородок вверх. От брылей: надуть щеки и похлопывать пальцами.

надуть щеки и похлопывать пальцами. Для лба: поднимать брови, преодолевая сопротивление пальцев.

Массаж лица

Лимфодренажный массаж: движения от центра лица к ушам уменьшают отечность.

движения от центра лица к ушам уменьшают отечность. Массаж с маслами: кокосовое, миндальное, аргановое масло улучшает эластичность кожи.

Образ жизни

Отказ от курения: табак разрушает коллаген.

табак разрушает коллаген. Полноценный сон: не менее 7-8 часов в сутки.

не менее 7-8 часов в сутки. Физическая активность: улучшает кровообращение, что благотворно влияет на кожу.

Задержать возрастное "сползание" лица без дорогих процедур реально, если комплексно ухаживать за кожей, правильно питаться и выполнять упражнения. Ваша молодость — в ваших руках.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

