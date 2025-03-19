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Аллергия и вирусы атакуют: как укрепить иммунитет весной и не заболеть — советы эндокринолога

3:57
Здоровье

С приходом весны многие замечают, что их иммунная система становится более уязвимой. Это связано с изменениями в погоде, когда переход от холодного сезона к теплому требует от организма адаптации. В этот период иммунная система может временно ослабевать, как рассказала Лира Гаптыкаева, эндокринолог и диетолог из компании SOLGAR.

Дождь в Москве
Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь в Москве

По словам врача, недостаток солнечного света и тепла зимой может привести к дефициту витамина D, который важен для поддержания иммунной системы. Весной мы также получаем меньше витаминов и антиоксидантов из пищи, что также может негативно сказаться на иммунитете.

Кроме того, весной начинается сезон цветения растений, что может вызвать аллергию и снизить защитные силы организма. Важно поддерживать иммунитет в этот период, чтобы он мог эффективно справляться с вирусами и инфекциями, сообщает Газета.Ru.

Эндокринолог рассказала, что для этого необходимо правильно питаться, заниматься физической активностью и соблюдать режим дня. Также стоит уделить внимание здоровью кишечника, который играет ключевую роль в поддержании иммунной системы.

Кишечник населен миллиардами полезных бактерий, которые помогают формировать иммунный ответ и защищать организм от патогенов. Нарушение баланса микрофлоры может привести к хроническим воспалениям и снижению иммунитета.

"Включение в рацион достаточного количества различных пищевых волокон помогает не только питать, но и поддерживать разнообразие нашей микробиоты. Йогурты с живыми культурами, кефир и ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи) способствуют поддержке здоровья кишечника", — сказала эксперт.

Для укрепления иммунитета важно следить за рационом и включать в него разнообразные продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. Рекомендуется употреблять больше фруктов и овощей, особенно красных, оранжевых и зеленых, а также цельнозерновых продуктов, орехов и семян, посоветовала специалист.

Белок также важен для здоровья иммунной системы, поэтому в рационе должны присутствовать нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые и молочные продукты. Из специй и приправ полезны имбирь, куркума и чеснок. Для снижения воспалительных процессов рекомендуется употреблять здоровые жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и рыбе.

Однако есть факторы, которые могут ослабить иммунитет. Избыток сахара и переработанных продуктов в рационе может привести к воспалению и снижению защитных сил организма. Также важно избегать нарушения режима сна, так как недостаток сна может негативно сказаться на иммунитете.

Длительный стресс также оказывает негативное влияние на иммунную систему, поэтому важно находить время для релаксации и занятий, приносящих удовольствие. Физическая активность также важна для поддержания здоровья кишечника и иммунитета, подчеркнула врач.

При выборе витаминов и биодобавок для поддержания иммунитета важно учитывать их состав и дозировку. Например, витамин С полезен для иммунной системы, но его высокие дозы могут вызвать расстройства пищеварения и образование камней в почках. Лучше выбирать биодобавки с витамином С в комбинации с другими антиоксидантами и минералами, такими как витамин Е и цинк.

Также важны витамины D, A, E, цинк, селен, железо и витамины группы B для поддержания иммунитета. Однако перед началом приема биодобавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или нутрициологом, чтобы избежать возможных противопоказаний.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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